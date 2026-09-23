Top.Mail.Ru
Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка - фото 1
Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Set The World On Fire
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка - фото 1
  • Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626218
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Set The World On Fire
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Set The World On Fire, No Zone, Bats In The Belfry, Snake In The Grass, Phoenix Rising, Knight Jumps Queen, Sounds Good To Me, The Edge, Dont Bother Me, Brain Dance
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка

Set the World on Fire — третий студийный альбом канадской группы Annihilator, выпущенный 24 августа 1993 года на лейблах Roadrunner Records и Epic Records. В 2009 году альбом был переиздан на лейблах Metal Mind Productions (Европа) и MVD (США) ограниченным тиражом в 2000 копий. Annihilator - канадская трэш-метал-группа, основанная в Оттаве в 1984 году. Это самая продаваемая канадская трэш-метал группа в истории, продавшая более трех миллионов альбомов по всему миру, хотя большая часть продаж была произведена за пределами Канады. Наряду с Sacrifice, Voivod и Razor, Annihilator входит в «большую четверку» канадского трэш-метала. Они также считаются частью «второй волны» трэш-металлических групп конца 1980-х - начала 1990-х годов. Annihilator выпустили восемнадцать студийных альбомов и претерпели множество изменений в составе. Уотерс - единственный оставшийся первоначальный участник, и он обычно сам собирает гастролирующих или сессионных музыкантов для выступления с ним. Первые два студийных альбома Annihilator, «Alice in Hell» (1989) и «Never, Neverland» (1990), считаются влиятельными канадскими альбомами хэви-метала. «Set the World on Fire» (1993) - также получил похвалу критиков и пользовался успехом в Европе и Японии. Их последний студийный альбом с оригинальным материалом «Ballistic, Sadistic» был выпущен 24 января 2020 года.

Отзывы о товаре Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262028272]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
Set The World On Fire
Жанр
Зарубежный Thrash Metal
Трек-лист
Set The World On Fire, No Zone, Bats In The Belfry, Snake In The Grass, Phoenix Rising, Knight Jumps Queen, Sounds Good To Me, The Edge, Dont Bother Me, Brain Dance
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Set the World on Fire — третий студийный альбом канадской группы Annihilator, выпущенный 24 августа 1993 года на лейблах Roadrunner Records и Epic Records. В 2009 году альбом был переиздан на лейблах Metal Mind Productions (Европа) и MVD (США) ограниченным тиражом в 2000 копий. Annihilator - канадская трэш-метал-группа, основанная в Оттаве в 1984 году. Это самая продаваемая канадская трэш-метал группа в истории, продавшая более трех миллионов альбомов по всему миру, хотя большая часть продаж была произведена за пределами Канады. Наряду с Sacrifice, Voivod и Razor, Annihilator входит в «большую четверку» канадского трэш-метала. Они также считаются частью «второй волны» трэш-металлических групп конца 1980-х - начала 1990-х годов. Annihilator выпустили восемнадцать студийных альбомов и претерпели множество изменений в составе. Уотерс - единственный оставшийся первоначальный участник, и он обычно сам собирает гастролирующих или сессионных музыкантов для выступления с ним. Первые два студийных альбома Annihilator, «Alice in Hell» (1989) и «Never, Neverland» (1990), считаются влиятельными канадскими альбомами хэви-метала. «Set the World on Fire» (1993) - также получил похвалу критиков и пользовался успехом в Европе и Японии. Их последний студийный альбом с оригинальным материалом «Ballistic, Sadistic» был выпущен 24 января 2020 года.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Annihilator - Set The World On Fire (8719262028272) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4630 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...