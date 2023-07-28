Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Amorphis - Privilege Of Evil (EP) (coloured) (0781676498017) виниловая пластинка
Privilege Of Evil - переиздание первого мини-альбома группы Amorphis, первоначально выпущенного в 1993 году. В нем представлен демо-материал из ранней карьеры Amorphis, записанных в студии TTT Тимо Толкки (Stratovarius) в 1991 году. Изначально материал предназначался для сплит-альбома с Incantation, который так и не материализовался. Издание представлено 12-ти дюймовом виниле с кастомным галактическим эффектом (черно-белое переливание). Альбом поставляется незапечатанным. Amorphis - финская англоязычная метал-группа. Группа была основана в 1990 году Яном Рехбергером и Эсой Холопайненом. Она неоднократно меняла звучание, и её музыка не укладывается в рамки одного жанра. Её первый альбом выдержан в стиле дэт-метал. Начиная со второго альбома группа соединила финскую народную музыку с дэт-дум-метал. На более поздних записях появилось влияние прогрессивного рока, начиная с альбома Elegy в дополнение к гроулингу Томи Койвусаари появился чистый вокал Паси Коскинена. В лирике Amorphis используются мотивы народной финской поэзии, в том числе эпоса Калевала.
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