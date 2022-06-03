Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (coloured) (0039841413397) виниловая пластинка
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Описание товара Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (coloured) (0039841413397) виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом шведской мелодик - дэт-метал-группы Amon Amarth, выпущенный лейблами Metal Blade Records и Sony Music 10 февраля 1998 года. Первоначально альбом был ограничен, и на CD и LP-версиях было продано всего 1000 копий. Позже альбом был переиздан Metal Blade в 2005 году на Picture LP тиражом 500 экземпляров, пересчитанных вручную. В 2009 году было выпущено подарочное издание, в котором альбом был ремастирован Йенсом Богреном, и бонусный компакт-диск оригинального альбома, полностью исполненный вживую в Бохуме, Германия. Мартин Лопес покинул группу вскоре после выпуска этого альбома, чтобы присоединиться к шведской группе Opeth, сделав этот альбом единственным с его участием на барабанах..
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