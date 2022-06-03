Top.Mail.Ru
Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (coloured) (0039841413397) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (coloured) (0039841413397) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (coloured) (0039841413397) виниловая пластинка - фото 1
Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (coloured) (0039841413397) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Once Sent From The Golden Hall
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (coloured) (0039841413397) виниловая пластинка - фото 1
  • Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (coloured) (0039841413397) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626201
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841413397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Once Sent From The Golden Hall
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (coloured) (0039841413397) виниловая пластинка

Дебютный студийный альбом шведской мелодик - дэт-метал-группы Amon Amarth, выпущенный лейблами Metal Blade Records и Sony Music 10 февраля 1998 года. Первоначально альбом был ограничен, и на CD и LP-версиях было продано всего 1000 копий. Позже альбом был переиздан Metal Blade в 2005 году на Picture LP тиражом 500 экземпляров, пересчитанных вручную. В 2009 году было выпущено подарочное издание, в котором альбом был ремастирован Йенсом Богреном, и бонусный компакт-диск оригинального альбома, полностью исполненный вживую в Бохуме, Германия. Мартин Лопес покинул группу вскоре после выпуска этого альбома, чтобы присоединиться к шведской группе Opeth, сделав этот альбом единственным с его участием на барабанах..

Отзывы о товаре Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (coloured) (0039841413397) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Metal Blade Records
Barcode
[0039841413397]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
03.06.2022
Исполнитель
Amon Amarth
Альбом (сингл)
Once Sent From The Golden Hall
Жанр
Зарубежный Death Metal, Зарубежный Heavy Power Metal
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дебютный студийный альбом шведской мелодик - дэт-метал-группы Amon Amarth, выпущенный лейблами Metal Blade Records и Sony Music 10 февраля 1998 года. Первоначально альбом был ограничен, и на CD и LP-версиях было продано всего 1000 копий. Позже альбом был переиздан Metal Blade в 2005 году на Picture LP тиражом 500 экземпляров, пересчитанных вручную. В 2009 году было выпущено подарочное издание, в котором альбом был ремастирован Йенсом Богреном, и бонусный компакт-диск оригинального альбома, полностью исполненный вживую в Бохуме, Германия. Мартин Лопес покинул группу вскоре после выпуска этого альбома, чтобы присоединиться к шведской группе Opeth, сделав этот альбом единственным с его участием на барабанах..
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Amon Amarth - Once Sent From The Golden Hall (coloured) (0039841413397) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...