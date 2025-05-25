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The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка

1 Отзывы
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The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2013
Исполнитель
The Alan Lorber Orchestra
Альбом (сингл)
VULTURE CULTURE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 160 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626187
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка
4 160 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2013
Исполнитель
The Alan Lorber Orchestra
Альбом (сингл)
VULTURE CULTURE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка

Восьмой студийный альбом английской арт-рок-группы «The Alan Parsons Project», изданный в 1984 году. Это последний альбом The Alan Parsons Project, получивший «Золотой статус»

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, по сравнению с CD басы менее глубокие.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
12.11.2013
Исполнитель
The Alan Lorber Orchestra
Альбом (сингл)
VULTURE CULTURE
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
Восьмой студийный альбом английской арт-рок-группы «The Alan Parsons Project», изданный в 1984 году. Это последний альбом The Alan Parsons Project, получивший «Золотой статус»
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Алексей А.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший звук, по сравнению с CD басы менее глубокие.


The Alan Parsons Project - Vulture Culture (8718469533725) виниловая пластинка – стоимость товара 4160 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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