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Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка

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Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 1
Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 2
Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 3
Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 4
Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 5
Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 6
Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 7
Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 8
Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 9
Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
35th Anniversary Legacy Deluxe Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 1
  • Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 2
  • Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 3
  • Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 4
  • Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 5
  • Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 6
  • Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 7
  • Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 8
  • Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 9
  • Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626184
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469533800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
35th Anniversary Legacy Deluxe Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Robot, I Wouldn't Want To Be Like You, Some Other Time, Breakdown, Don't Let It Show, The Voice, Nucleus, Day After Day (The Show Must Go On), Total Eclipse, Genesis Ch.1. V.32, U.S Radio Commercial For I Robot, Boules (I Robot Experiment), I Robot (Hilary Western Soprano Vocal Rehearsal), Extract 1 From The Alan Parsons Project Audio Guide, Extract 2 From The Alan Parsons Project Audio Guide, I Wouldn't Want To Be Like You (Backing Track Rough Mix), Some Other Time (Complete Vocal By Jaki Whi
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка

Расширенное издание альбома «I Robot» на двух пластинках. Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал альбом «Eye in the Sky» (в 1982 году он поднялся на 7 строчку чарта The Billboard 200).



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8718469533800]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
35th Anniversary Legacy Deluxe Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
I Robot, I Wouldn't Want To Be Like You, Some Other Time, Breakdown, Don't Let It Show, The Voice, Nucleus, Day After Day (The Show Must Go On), Total Eclipse, Genesis Ch.1. V.32, U.S Radio Commercial For I Robot, Boules (I Robot Experiment), I Robot (Hilary Western Soprano Vocal Rehearsal), Extract 1 From The Alan Parsons Project Audio Guide, Extract 2 From The Alan Parsons Project Audio Guide, I Wouldn't Want To Be Like You (Backing Track Rough Mix), Some Other Time (Complete Vocal By Jaki Whi
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Расширенное издание альбома «I Robot» на двух пластинках. Алан Парсонс совместно с Эриком Вулфсоном основали The Alan Parsons Project в 1975 году (проект просуществовал до 1990). Группа считается одной из классических команд в стилях прогрессив и арт-рок. Всего было выпущено 10 студийных альбомов, которые разошлись тиражом в 50 млн. копий. Самым успешным стал альбом «Eye in the Sky» (в 1982 году он поднялся на 7 строчку чарта The Billboard 200).


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Alan Parsons Project - I Robot - 35th Anniversary Legacy Deluxe Edition (remastered) (8718469533800 виниловая пластинка - стоимость товара 5490 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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