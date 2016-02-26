The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка
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Описание товара The 1975 - I Like It When You Sleep, For You Are So Beautiful Yet So Unaware Of It (0602547691309) виниловая пластинка
В 1975 году вышел второй студийный альбом I Like it when you sleep, for you are so beautiful yet So unaware of it. Это преемник проданного более четверти миллиона копий дебютного альбома The 1975. На диске есть первоклассный поп-материал, сочетающий заразительные поп-мелодии с электронными звуками. Альбом представляет собой слегка окрашенный в стиле госпел сингл The Sound. Это уже третий представленный трек с нового альбома-предыдущие два сингла Love Me и UGH!они получили отличный, откровенно истерический прием от фанатов. На пластинке представлены произведения в характерном для 1975 года климате 80-х, материал колеблется вокруг гитарных танцевальных звуков (Shes American, Love Me), экспериментальных электронных звуков (мне нравится, когда ты спишь).
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