Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V M321R8GA0BB0-CQK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
297 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626126
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
20
Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V M321R8GA0BB0-CQK
DDR5, объём: 1 модуль на 64Gb, тактовая частота: 4800 MHz, форм-фактор: DIMM 288-контактный, скорость: PC-38400, поддержка ECC: есть, Low Profile: нет, Registered: да, M321R8GA0BB0-CQK
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
DDR5, объём: 1 модуль на 64Gb, тактовая частота: 4800 MHz, форм-фактор: DIMM 288-контактный, скорость: PC-38400, поддержка ECC: есть, Low Profile: нет, Registered: да, M321R8GA0BB0-CQK
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V M321R8GA0BB0-CQK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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