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Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V M321R8GA0BB0-CQK купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V M321R8GA0BB0-CQK

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Память оперативная Samsung DDR5 64GB RDIMM 4800 (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0BB0-CQK) - фото 1
Память оперативная Samsung DDR5 64GB RDIMM 4800 (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0BB0-CQK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
  • Память оперативная Samsung DDR5 64GB RDIMM 4800 (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0BB0-CQK) - фото 1
  • Память оперативная Samsung DDR5 64GB RDIMM 4800 (2Rx4) ECC Reg 1.1V (M321R8GA0BB0-CQK) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
297 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626126
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
15х5х1
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V M321R8GA0BB0-CQK

DDR5, объём: 1 модуль на 64Gb, тактовая частота: 4800 MHz, форм-фактор: DIMM 288-контактный, скорость: PC-38400, поддержка ECC: есть, Low Profile: нет, Registered: да, M321R8GA0BB0-CQK

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V M321R8GA0BB0-CQK




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Описание
DDR5, объём: 1 модуль на 64Gb, тактовая частота: 4800 MHz, форм-фактор: DIMM 288-контактный, скорость: PC-38400, поддержка ECC: есть, Low Profile: нет, Registered: да, M321R8GA0BB0-CQK
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 64GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V M321R8GA0BB0-CQK - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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