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Накопитель HDD Western Digital 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" WUH721816AL5204 купить с доставкой в Москве
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Накопитель HDD Western Digital 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" WUH721816AL5204

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Жесткий диск Western Digital Ultrastar DC HС550 HDD 3.5&quot; SAS 16Тb (WUH721816AL5204)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
512
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
95 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626103
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Характеристики

Бренд
WD
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
16
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
512
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2500000
Габариты (ШxВxГ), мм
102 x 26 x 147
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
670

Описание товара Накопитель HDD Western Digital 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" WUH721816AL5204

Внутренний жесткий диск емкостью 16 Тб форм-фактора 3.5 дюйма разработан для сервера и корпоративных систем и отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Благодаря скорости вращения пластин 7200 rpm, буферной памяти объемом 512 Мб, высокоскоростному интерфейсу подключения (SAS) диск обеспечит значительную внешнюю скорость передачи данных. Предлагаемая модель, WD Ultrastar DC HC550 16Tb WUH721816AL5204 - Ваше энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, позволяющее значительно повысить продуктивность работы, а также, дающее гарантию долговечности и высокого качества.

Отзывы о товаре Накопитель HDD Western Digital 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" WUH721816AL5204




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Характеристики
Бренд
WD
Тип товара
Жесткие диски
Объем накопителя
16
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5
Тип накопителя
HDD
Объем буферной памяти
512
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
2500000
Габариты (ШxВxГ), мм
102 x 26 x 147
Описание
Внутренний жесткий диск емкостью 16 Тб форм-фактора 3.5 дюйма разработан для сервера и корпоративных систем и отлично подойдет тем пользователям, которые нуждаются в надежном дисковом хранилище. Благодаря скорости вращения пластин 7200 rpm, буферной памяти объемом 512 Мб, высокоскоростному интерфейсу подключения (SAS) диск обеспечит значительную внешнюю скорость передачи данных. Предлагаемая модель, WD Ultrastar DC HC550 16Tb WUH721816AL5204 - Ваше энергоэффективное и высокопроизводительное устройство, позволяющее значительно повысить продуктивность работы, а также, дающее гарантию долговечности и высокого качества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель HDD Western Digital 16TB SAS 7200rpm 256MB 3.5" WUH721816AL5204 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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