Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 15360GB 2.5"(SFF/U.2) OEM (MZQL215THBLA-00A07)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
15360
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
28032
Энергопотребление
13.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
643 780 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 626062
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
15360
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
28032
Время наработки на отказ, час
200000
Энергопотребление
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 15360GB 2.5"(SFF/U.2) OEM (MZQL215THBLA-00A07)
Серверный SSD накопитель Samsung PM9A3 за счет повышенной стабильности обеспечивает бесперебойное функционирование в составе серверного оборудования и корпоративных систем. Высокая вычислительная производительность достигается благодаря контроллеру с интерфейсом PCI-E. Скорость до 6700 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения гарантирует быстродействие при запуске ресурсоемких программ и в режиме многозадачности. Объем 15360 ГБ предусматривает хранение большого количества программ и файлов. Накопитель Samsung PM9A3 выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма и подключается посредством разъема U.2.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
15360
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
28032
Развернуть
Время наработки на отказ, час
200000
Энергопотребление
13.5
Страна производитель
Китай
Серверный SSD накопитель Samsung PM9A3 за счет повышенной стабильности обеспечивает бесперебойное функционирование в составе серверного оборудования и корпоративных систем. Высокая вычислительная производительность достигается благодаря контроллеру с интерфейсом PCI-E. Скорость до 6700 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения гарантирует быстродействие при запуске ресурсоемких программ и в режиме многозадачности. Объем 15360 ГБ предусматривает хранение большого количества программ и файлов. Накопитель Samsung PM9A3 выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма и подключается посредством разъема U.2.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Накопитель SSD Samsung Enterprise PM9A3 15360GB 2.5"(SFF/U.2) OEM (MZQL215THBLA-00A07) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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