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Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS) купить с доставкой в Москве
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Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS)

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Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS) - фото 1
Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS) - фото 2
Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS) - фото 3
Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплектующие
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS) - фото 1
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS) - фото 2
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS) - фото 3
  • Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 610 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625890
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
295 x 97 x 298 мм
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
225
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Задний вентилятор 60 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
1
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х35х16
Вес, кг.
3.5

Описание товара Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS)

Корпус ExeGate - это стильное и компактное решение для создания современного компьютера на базе mini-ITX материнских плат. Выполненный в элегантном черном цвете, он идеально подойдет для использования в ограниченном пространстве благодаря своему типоразмеру Slim-Desktop. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 70 мм и видеокарт длиной до 225 мм, что позволяет собрать достаточно мощную систему в компактном формате. Он оснащен тремя внутренними отсеками для 2,5-дюймовых устройств, обеспечивая гибкость в размещении накопителей. Одно из ключевых преимуществ корпуса ExeGate - это наличие предустановленного блока питания мощностью 400 Вт, расположенного в нижней части корпуса для улучшенной циркуляции воздуха и охлаждения системы. Корпус изготовлен из прочного пластика и стали, что обеспечивает надежность конструкции и долговечность использования. Несмотря на свои компактные размеры, корпус предлагает один слот расширения для дополнительных возможностей конфигурации вашей системы. ExeGate идеально подойдет для тех, кто ищет компактное, но функциональное решение для организации рабочего места или домашней системы без излишних наворотов вроде подсветки или встроенного кард-ридера.

Отзывы о товаре Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS400 черный (EX294021RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Комплектующие
Блок питания
да
Встроенный кард-ридер
нет
Габариты (ШxВxГ), мм
295 x 97 x 298 мм
Макс. высота процессорного кулера
70
Максимальная длина видеокарты
225
Материал корпуса
пластик, сталь
Места для доп. вентиляторов
Задний вентилятор 60 мм
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
2 x USB 2.0, USB 3.0, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Развернуть
Слоты расширения
1
Типоразмер
Slim-Desktop
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
3
Мощность блока питания, Вт
400
Форм-фактор совместимых плат
mini-ITX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус ExeGate - это стильное и компактное решение для создания современного компьютера на базе mini-ITX материнских плат. Выполненный в элегантном черном цвете, он идеально подойдет для использования в ограниченном пространстве благодаря своему типоразмеру Slim-Desktop. Корпус поддерживает установку процессорных кулеров высотой до 70 мм и видеокарт длиной до 225 мм, что позволяет собрать достаточно мощную систему в компактном формате. Он оснащен тремя внутренними отсеками для 2,5-дюймовых устройств, обеспечивая гибкость в размещении накопителей. Одно из ключевых преимуществ корпуса ExeGate - это наличие предустановленного блока питания мощностью 400 Вт, расположенного в нижней части корпуса для улучшенной циркуляции воздуха и охлаждения системы. Корпус изготовлен из прочного пластика и стали, что обеспечивает надежность конструкции и долговечность использования. Несмотря на свои компактные размеры, корпус предлагает один слот расширения для дополнительных возможностей конфигурации вашей системы. ExeGate идеально подойдет для тех, кто ищет компактное, но функциональное решение для организации рабочего места или домашней системы без излишних наворотов вроде подсветки или встроенного кард-ридера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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