Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Корпус ExeGate Desktop FL-102-TPS350 черный (EX294020RUS)
Корпус ExeGate – это стильное и компактное решение для сборки небольшого, но мощного компьютера формата mini-ITX. Этот Mini-Tower выполнен в универсальных серебристых и черных тонах, что позволяет ему гармонично вписаться в любой интерьер. Корпус изготовлен из качественного пластика и стали, что обеспечивает его прочность и долговечность. При этом он поддерживает установку процессорного кулера высотой до 70 мм и видеокарты длиной до 225 мм, что делает его подходящим для создания производительных систем с компактными компонентами. Для хранения информации предусмотрены три внутренних отсека для дисков формата 2.5" и один для 3.5", что дает возможность установить несколько SSD и HDD. Важной особенностью корпуса является нижнее расположение блока питания мощностью 350 Вт, который уже встроен и готов к использованию, что упрощает процесс сборки и экономит время. Имеется один слот для установки дополнительных карт расширения, что позволяет расширять возможности системы в соответствии с вашими потребностями. ExeGate – это идеальный выбор для тех, кто ищет компактное и производительное решение для создания персонализированной системы.
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Теги товара: Сталь, Металл/стекло, Пластик, Нижнее
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