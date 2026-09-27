Top.Mail.Ru
Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 1
Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 2
Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 3
Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 4
Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 5
Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
165
Диаметр вентилятора, мм
92
  • Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 1
  • Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 2
  • Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 3
  • Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 4
  • Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 5
  • Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625630
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)
3 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
165
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900-3800 об/мин
Уровень шума
44
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х11х10
Вес, г.
800

Описание товара Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)

Высокопроизводительный башенный процессорный кулер для платформ Intel с тепловыделением до 165 Вт. Конструкция включает пять медных тепловых трубок и долговечный вентилятор на двойном шарикоподшипнике с автоматической PWM-регулировкой.

Отзывы о товаре Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel
Socket
LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
двойной качения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
165
Развернуть
Диаметр вентилятора, мм
92
Скорость вращения вентилятора
1900-3800 об/мин
Уровень шума
44
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Высокопроизводительный башенный процессорный кулер для платформ Intel с тепловыделением до 165 Вт. Конструкция включает пять медных тепловых трубок и долговечный вентилятор на двойном шарикоподшипнике с автоматической PWM-регулировкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер ExeGate ESNK-P0051AP4.PWM.4U.115x.Cu (EX293434RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3300 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...