Док-станция AgeStar 3CBT2(6G) 3.5", 2.5" SATA
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Док-станции
Особенности
формат поддерживаемых HDD: 2.5/3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%2 780 руб. 3 830 руб.
В наличии
Код товара: 625452
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 780 руб. -27%
3 830 руб.
- Гарантия производителя: 6 месяцев
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Док-станции
Подключение к ноутбуку
USB 3.2 Gen 1
Разъем USB 3.0
1
Особенности
формат поддерживаемых HDD: 2.5/3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х18х8
Вес, г.
230
Описание товара Док-станция AgeStar 3CBT2(6G) 3.5", 2.5" SATA
Док-станция для накопителей AGE STAR 3CBT2-6G имеет оригинальную конструкцию, благодаря которой компактные размеры устройства сочетаются с возможностью использования как 2.5-дюймового, так и 3.5-дюймового HDD. Подключение накопителей производится с использованием интерфейсов SATA II и SATA III. Для подключения к компьютеру используется интерфейс USB 3.0. Скорость обмена информацией по USB позволит полностью раскрыть скоростные возможности накопителей. Контролировать работу док-станции вы сможете, используя интуитивно понятные индикаторы.
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Бренд
Тип товара
Док-станции
Подключение к ноутбуку
USB 3.2 Gen 1
Разъем USB 3.0
1
Особенности
формат поддерживаемых HDD: 2.5/3.5
Страна производитель
Китай
Док-станция для накопителей AGE STAR 3CBT2-6G имеет оригинальную конструкцию, благодаря которой компактные размеры устройства сочетаются с возможностью использования как 2.5-дюймового, так и 3.5-дюймового HDD. Подключение накопителей производится с использованием интерфейсов SATA II и SATA III. Для подключения к компьютеру используется интерфейс USB 3.0. Скорость обмена информацией по USB позволит полностью раскрыть скоростные возможности накопителей. Контролировать работу док-станции вы сможете, используя интуитивно понятные индикаторы.
Купить Док-станция AgeStar 3CBT2(6G) 3.5", 2.5" SATA - по цене 2780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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