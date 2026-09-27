Сменный бокс для HDD/SSD AgeStar SSMR2S черный 2.5"
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Характеристики
Тип товара
Корпуса
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 625421
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
540 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
128x12.7x126
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
50
Описание товара Сменный бокс для HDD/SSD AgeStar SSMR2S черный 2.5"
Адаптер Agestar SSMR2S HDD 2.5" на отсек привода ноутбука 12.7 мм представляет собой сменный бокс, предназначенный для 2.5-дюймовых HDD. Адаптер в алюминиевом высокопрочном корпусе не перегревается, так как данный материал хорошо отводит тепло. Адаптер Agestar SSMR2S HDD 2.5" имеет понятную и удобную конструкцию. В ней предусмотрены отверстия для монтажа, который осуществляется с помощью стандартной компьютерной фурнитуры. Практичный и цельный адаптер положительно повлияет на функциональность Вашего ПК.
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Бренд
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
128x12.7x126
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Адаптер Agestar SSMR2S HDD 2.5" на отсек привода ноутбука 12.7 мм представляет собой сменный бокс, предназначенный для 2.5-дюймовых HDD. Адаптер в алюминиевом высокопрочном корпусе не перегревается, так как данный материал хорошо отводит тепло. Адаптер Agestar SSMR2S HDD 2.5" имеет понятную и удобную конструкцию. В ней предусмотрены отверстия для монтажа, который осуществляется с помощью стандартной компьютерной фурнитуры. Практичный и цельный адаптер положительно повлияет на функциональность Вашего ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Мощность БП в корпусе, Материал корпуса, Алюминий, Сталь, Встроенные вентиляторы, 1x 80 мм, 1x 92 мм, 1x 120 мм, 2x 120 мм, 2x 140 мм
Сменный бокс для HDD/SSD AgeStar SSMR2S черный 2.5" - по цене 540 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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