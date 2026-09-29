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Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM) купить с доставкой в Москве
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Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM)

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Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM) - фото 1
Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM) - фото 2
Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
  • Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM) - фото 1
  • Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM) - фото 2
  • Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625162
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM)
2 440 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размеры в упаковке, см
19х17х11
Вес, кг.
1.74

Описание товара Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM)

Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM)



Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W

Отзывы о товаре Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
500
Сертификат 80 PLUS
Bronze
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
2x6+2 pin
Разъемы SATA, шт
16
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Описание
Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM)


Теги товара: Bronze, 4 + 4 pin, ATX, Немодульный, 500W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Блок Питания CBR ATX 500W черный (PSU-ATX500-12GM) - по цене 2440 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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