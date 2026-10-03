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Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка

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Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка - фото 1
Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка - фото 2
Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка - фото 3
Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Curtis Harding
Альбом (сингл)
If Words Were Flowers
Жанр
Soul
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка - фото 1
  • Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка - фото 2
  • Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка - фото 3
  • Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625014
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8714092769111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Curtis Harding
Альбом (сингл)
If Words Were Flowers
Жанр
Soul
Трек-лист
If Words Were Flowers, Hopeful, Can't Hide It, With You, Explore, Where's The Love, The One, So Low, Forever More, It' A Wonder, I Won't Let You Down
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: If Words Were Flowers, Hopeful, Can't Hide It, With You, Explore, Where's The Love, The One, So Low, Forever More, It' A Wonder, I Won't Let You Down



Теги товара: Соул, Limited Edition

Отзывы о товаре Curtis Harding - If Words Were Flowers (8714092769111) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8714092769111]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Curtis Harding
Альбом (сингл)
If Words Were Flowers
Жанр
Soul
Трек-лист
If Words Were Flowers, Hopeful, Can't Hide It, With You, Explore, Where's The Love, The One, So Low, Forever More, It' A Wonder, I Won't Let You Down
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: If Words Were Flowers, Hopeful, Can't Hide It, With You, Explore, Where's The Love, The One, So Low, Forever More, It' A Wonder, I Won't Let You Down


Теги товара: Соул, Limited Edition
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