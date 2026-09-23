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Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка

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Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 1
Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 2
Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 3
Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 4
Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 5
Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 6
Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1962
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Ready For Freddie
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 1
  • Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 2
  • Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 3
  • Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 4
  • Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 5
  • Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 6
  • Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625006
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435967912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1962
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Ready For Freddie
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка

Ready For Freddie - четвёртый и один из самых знаменитых альбомов американского джазового музыканта Freddie Hubbard. Пластинка вышла в 1961 году и стала первой совместной работой с саксофонистом Wayne Shorter. Помимо этих двух, в записи принимали участие и другие выдающиеся деятели джаза - Bernard McKinney, McCoy Tyner, Art Davis и Elvin Jones. Кроме всего прочего, известный музыкальный критик Scott Yanow включил эту работу в свое эссе 17 наиболее выдающихся хард-боп записей. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Издание в серии Blue Note Classic Vinyl Series ремастировано с оригинальных аналоговых мастерлент. Freddie Hubbard (1938-2008 гг.) - американский джазовый трубач. Первый успех пришёл к нему в 60-х годах, когда он исполнял композиции в жанрах би-боп, хард-боп и пост-боп. Неповторимый стиль музыканта открыл новые перспективы би-бопа и оказал огромное влияние на последующее развитие джазовой музыки. Хаббард выпускал не только сольные работы, но и сотрудничал с другими известными исполнителями своего времени - Art Blakey, Walter Benton, George Benson, John Coltrane, Herbie Hancock и прочими.

Отзывы о товаре Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602435967912]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1962
Исполнитель
Freddie Hubbard
Альбом (сингл)
Ready For Freddie
Жанр
Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Ready For Freddie - четвёртый и один из самых знаменитых альбомов американского джазового музыканта Freddie Hubbard. Пластинка вышла в 1961 году и стала первой совместной работой с саксофонистом Wayne Shorter. Помимо этих двух, в записи принимали участие и другие выдающиеся деятели джаза - Bernard McKinney, McCoy Tyner, Art Davis и Elvin Jones. Кроме всего прочего, известный музыкальный критик Scott Yanow включил эту работу в свое эссе 17 наиболее выдающихся хард-боп записей. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Издание в серии Blue Note Classic Vinyl Series ремастировано с оригинальных аналоговых мастерлент. Freddie Hubbard (1938-2008 гг.) - американский джазовый трубач. Первый успех пришёл к нему в 60-х годах, когда он исполнял композиции в жанрах би-боп, хард-боп и пост-боп. Неповторимый стиль музыканта открыл новые перспективы би-бопа и оказал огромное влияние на последующее развитие джазовой музыки. Хаббард выпускал не только сольные работы, но и сотрудничал с другими известными исполнителями своего времени - Art Blakey, Walter Benton, George Benson, John Coltrane, Herbie Hancock и прочими.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Freddie Hubbard - Ready For Freddie (0602435967912) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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