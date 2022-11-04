HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара HIM - Greatest Love Songs Vol.666 (0194399822210) виниловая пластинка
Greatest Lovesongs Vol. 666 - дебютный студийный альбом финской готик-рок группы HIM. Альбом был записан за пятнадцать дней летом 1997 года с продюсером Хиили Хийлесмаа, которого вокалист Вилле Вало считает почетным шестым членом группы за его помощь в создании звучания проекта. Диск выпущен 3 ноября 1997 года. В музыкальном плане Greatest Lovesongs Vol. 666 описывается как сочетание хэви-метала и рока 1980-х годов с готическими мотивами, а тексты сосредоточены вокруг тем любви и смерти. На альбоме также присутствует единственный за всю историю группы авторский текст гитариста Микко Линде Линдстрема, также это единственный альбом с участием клавишника Антто Меласниеми и барабанщика Юханы Пяткя Ранталы. Greatest Lovesongs Vol. 666 получил положительные отзывы критиков, которые высоко оценили разнообразие и общее звучание альбома. Релиз занял четвертое место в Финляндии и 50-е место в Германии, став впоследствии платиновым в первой стране. Было выпущено три сингла, два из которых достигли первой десятки в Финляндии, а на два из них были сняты клипы. Впоследствии HIM выиграл Дебютный альбом года, а также Новичок года на церемонии Emma Awards 1997 года. После тура по Финляндии альбом Greatest Lovesongs Vol. 666 был выпущен за рубежом в конце 1998 г., после чего последовало первое зарубежное турне группы в Германии.
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