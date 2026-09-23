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Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка

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Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка - фото 1
Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка - фото 2
Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1987
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Keeper Of The Seven Keys Part I
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка - фото 1
  • Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка - фото 2
  • Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 990 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624994
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Загружаем...
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Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка
4 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG, Sanctuary
Barcode
[5414939922817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1987
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Keeper Of The Seven Keys Part I
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Initiation, I'm Alive, A Little Time, Twilight Of The Gods, A Tale That Wasn't Right, Future World, Halloween, Follow The Sign
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка

Helloween - Немецкая пауэр-метал-группа. Считаются одними из основоположников пауэр-метала, а их второй и третий студийные альбомы, Keeper of the Seven Keys, Pt. 1 и Keeper of the Seven Keys, Pt. 2 считаются шедеврами жанра. Впервые под этим названием музыканты выступили в 1984 году. Единственные участники, оставшиеся в группе с того момента и до нынешнего времени - Михаэль Вайкат и Маркус Гросскопф. С 1989 года состав несколько раз менялся. В связи со сменой вокалистов в истории группы обычно выделяют «эпоху Хансена», «эпоху Киске» и «эпоху Дериса». В нашем магазине мы предлагаем купить лицензионные музыкальные альбомы группы Helloween на виниловых пластинках, CD, DVD, Blu-Ray дисках. Чтобы купить Виниловые пластинки и CD-диски с музыкой, больше нет необходимости в походах по магазинам. Теперь это возможно сделать прямо из дома, посетив интернет-магазин лицензионной музыки Bomba-Music Позвоните нам по тел. +7 (495) 730-96-09, и мы поможем вам оформить ваш первый в нашем магазине заказ с максимальной для вас выгодой.

Отзывы о товаре Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG, Sanctuary
Barcode
[5414939922817]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1987
Исполнитель
Helloween
Альбом (сингл)
Keeper Of The Seven Keys Part I
Жанр
Зарубежный Heavy Power Metal
Трек-лист
Initiation, I'm Alive, A Little Time, Twilight Of The Gods, A Tale That Wasn't Right, Future World, Halloween, Follow The Sign
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Helloween - Немецкая пауэр-метал-группа. Считаются одними из основоположников пауэр-метала, а их второй и третий студийные альбомы, Keeper of the Seven Keys, Pt. 1 и Keeper of the Seven Keys, Pt. 2 считаются шедеврами жанра. Впервые под этим названием музыканты выступили в 1984 году. Единственные участники, оставшиеся в группе с того момента и до нынешнего времени - Михаэль Вайкат и Маркус Гросскопф. С 1989 года состав несколько раз менялся. В связи со сменой вокалистов в истории группы обычно выделяют «эпоху Хансена», «эпоху Киске» и «эпоху Дериса». В нашем магазине мы предлагаем купить лицензионные музыкальные альбомы группы Helloween на виниловых пластинках, CD, DVD, Blu-Ray дисках. Чтобы купить Виниловые пластинки и CD-диски с музыкой, больше нет необходимости в походах по магазинам. Теперь это возможно сделать прямо из дома, посетив интернет-магазин лицензионной музыки Bomba-Music Позвоните нам по тел. +7 (495) 730-96-09, и мы поможем вам оформить ваш первый в нашем магазине заказ с максимальной для вас выгодой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Helloween - Keeper Of The Seven Keys, Part I (5414939922817) виниловая пластинка - стоимость товара 4990 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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