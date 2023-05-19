Yes - Mirror To The Sky (0196587775711) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Mirror To The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 624984
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196587775711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Mirror To The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - Mirror To The Sky (0196587775711) виниловая пластинка
«Mirror to the Sky» - двадцать третий студийный альбом английской прогрессив-рок группы Yes, выпущенный 19 мая 2023 г. лейблом InsideOut Music и Sony Music. Это первый студийный альбом группы с американским барабанщиком Джеем Шелленом в качестве постоянного участника после смерти многолетнего барабанщика Yes Алана Уайта в 2022 г., которому и посвящен альбом. Yes начали работу над альбомом незадолго до выхода предыдущего альбома «The Quest» в октябре 2021 года. Как и на предыдущем альбоме, гитарист Стив Хау вновь выступил в роли продюсера на «Mirror to the Sky», а оркестр FAMES в Северной Македонии сделал оркестровые аранжировки Пола К. Джойса на некоторые песни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Inside Out Music
Barcode
[0196587775711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
19.05.2023
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Mirror To The Sky
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
«Mirror to the Sky» - двадцать третий студийный альбом английской прогрессив-рок группы Yes, выпущенный 19 мая 2023 г. лейблом InsideOut Music и Sony Music. Это первый студийный альбом группы с американским барабанщиком Джеем Шелленом в качестве постоянного участника после смерти многолетнего барабанщика Yes Алана Уайта в 2022 г., которому и посвящен альбом. Yes начали работу над альбомом незадолго до выхода предыдущего альбома «The Quest» в октябре 2021 года. Как и на предыдущем альбоме, гитарист Стив Хау вновь выступил в роли продюсера на «Mirror to the Sky», а оркестр FAMES в Северной Македонии сделал оркестровые аранжировки Пола К. Джойса на некоторые песни.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Yes - Mirror To The Sky (0196587775711) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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