White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 624973
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) виниловая пластинка
Fear of the Dawn - четвёртый студийный альбом Джека Уайта, вышедший в 2022 году. Альбом встретил положительные отзывы критиков и добился коммерческого успеха, заняв 4-строчку хит-парада Billboard Hot 100, а также возглавив чарты Top Rock Albums, Top Alternative Albums и Top Album Sales. Издание на чёрном виниле. Джек Уайт - рок-музыкант, продюсер, мультиинструменталист и актер из США. Наиболее известен как фронтмен коллектива The White Stripes. Музыкант занимает 17 строчку в рейтинге 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Fear of the Dawn - четвёртый студийный альбом Джека Уайта, вышедший в 2022 году. Альбом встретил положительные отзывы критиков и добился коммерческого успеха, заняв 4-строчку хит-парада Billboard Hot 100, а также возглавив чарты Top Rock Albums, Top Alternative Albums и Top Album Sales. Издание на чёрном виниле. Джек Уайт - рок-музыкант, продюсер, мультиинструменталист и актер из США. Наиболее известен как фронтмен коллектива The White Stripes. Музыкант занимает 17 строчку в рейтинге 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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