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White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 1
Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 2
Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 3
Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 4
Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 5
Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 6
Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 1
  • Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 2
  • Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 3
  • Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 4
  • Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 5
  • Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 6
  • Виниловая пластинка White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624973
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) виниловая пластинка

Fear of the Dawn - четвёртый студийный альбом Джека Уайта, вышедший в 2022 году. Альбом встретил положительные отзывы критиков и добился коммерческого успеха, заняв 4-строчку хит-парада Billboard Hot 100, а также возглавив чарты Top Rock Albums, Top Alternative Albums и Top Album Sales. Издание на чёрном виниле. Джек Уайт - рок-музыкант, продюсер, мультиинструменталист и актер из США. Наиболее известен как фронтмен коллектива The White Stripes. Музыкант занимает 17 строчку в рейтинге 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.

Отзывы о товаре White, Jack, Fear Of The Dawn (0810074420785) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Fear of the Dawn - четвёртый студийный альбом Джека Уайта, вышедший в 2022 году. Альбом встретил положительные отзывы критиков и добился коммерческого успеха, заняв 4-строчку хит-парада Billboard Hot 100, а также возглавив чарты Top Rock Albums, Top Alternative Albums и Top Album Sales. Издание на чёрном виниле. Джек Уайт - рок-музыкант, продюсер, мультиинструменталист и актер из США. Наиболее известен как фронтмен коллектива The White Stripes. Музыкант занимает 17 строчку в рейтинге 100 величайших гитаристов всех времён по версии журнала Rolling Stone.
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