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Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка

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Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка - фото 1
Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка - фото 2
Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
We Fucked A Flame Into Being
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка - фото 1
  • Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка - фото 2
  • Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624967
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939940965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
We Fucked A Flame Into Being
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I'm Not Him, The Good Lie, Against The Rich, Leave With Me, Beaches, Machinery, Memory, Wanda, Bruxelles, Time And Again
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка

Warhaus — сольный проект Мартена Девольдере, одного из вокалистов и авторов Balthazar. И хотя это влияние кое-где заметно, Warhaus отличается весьма самобытным звучанием, которое Мартен описывает так: «Я люблю противоречия. Они мне очень импонируют в музыкальном плане: сырость против фундаментальной страсти, брутальность против романтики, искусство против китча, архаичность против современности. Французские шестидесятые, лёгкая экзотика, беззаботная апатия: Леонард Коэн и Серж Генсбур всегда рядом, ведь «We Fucked A Flame Into Being» умело объединяет пятьдесят лет музыкальной истории».

Отзывы о товаре Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5414939940965]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Warhaus
Альбом (сингл)
We Fucked A Flame Into Being
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
I'm Not Him, The Good Lie, Against The Rich, Leave With Me, Beaches, Machinery, Memory, Wanda, Bruxelles, Time And Again
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Бельгия
Описание
Warhaus — сольный проект Мартена Девольдере, одного из вокалистов и авторов Balthazar. И хотя это влияние кое-где заметно, Warhaus отличается весьма самобытным звучанием, которое Мартен описывает так: «Я люблю противоречия. Они мне очень импонируют в музыкальном плане: сырость против фундаментальной страсти, брутальность против романтики, искусство против китча, архаичность против современности. Французские шестидесятые, лёгкая экзотика, беззаботная апатия: Леонард Коэн и Серж Генсбур всегда рядом, ведь «We Fucked A Flame Into Being» умело объединяет пятьдесят лет музыкальной истории».
Самовывоз
Доставка
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Warhaus - We Fucked A Flame Into Being (5414939940965) виниловая пластинка - по цене 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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