Top.Mail.Ru
Various Artists - Amadeus: Best Of Mozart (0190296514838) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Various Artists - Amadeus: Best Of Mozart (0190296514838) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Various Artists - Amadeus: Best Of Mozart (0190296514838) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Amadeus: Best Of Mozart (0190296514838) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Mozart: Amadeus - Best Of
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Amadeus: Best Of Mozart (0190296514838) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Amadeus: Best Of Mozart (0190296514838) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624953
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Amadeus: Best Of Mozart (0190296514838) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296514838]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Mozart: Amadeus - Best Of
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Amadeus: Best Of Mozart (0190296514838) виниловая пластинка

Виниловая пластинка VARIOUS ARTISTS / AMADEUS: THE BEST OF MOZART (LP) – это отличный выбор для ценителей классической музыки. На этой пластинке собраны лучшие произведения Моцарта, исполненные различными артистами. Здесь вы найдете такие известные композиции, как Симфония № 40, Реквием, Концерт для фортепиано № 21 и многие другие. Купить виниловую пластинку VARIOUS ARTISTS / AMADEUS: THE BEST OF MOZART (LP) – это возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться ее красотой и гармонией в полном объеме. Качественный звук и оригинальный дизайн обложки сделают эту пластинку отличным подарком для любителей музыки и коллекционеров.

Отзывы о товаре Various Artists - Amadeus: Best Of Mozart (0190296514838) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0190296514838]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Mozart: Amadeus - Best Of
Жанр
Зарубежные композиторы
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка VARIOUS ARTISTS / AMADEUS: THE BEST OF MOZART (LP) – это отличный выбор для ценителей классической музыки. На этой пластинке собраны лучшие произведения Моцарта, исполненные различными артистами. Здесь вы найдете такие известные композиции, как Симфония № 40, Реквием, Концерт для фортепиано № 21 и многие другие. Купить виниловую пластинку VARIOUS ARTISTS / AMADEUS: THE BEST OF MOZART (LP) – это возможность окунуться в мир классической музыки и насладиться ее красотой и гармонией в полном объеме. Качественный звук и оригинальный дизайн обложки сделают эту пластинку отличным подарком для любителей музыки и коллекционеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Amadeus: Best Of Mozart (0190296514838) виниловая пластинка - по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...