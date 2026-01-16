Uriah Heep - Very 'Eavy ...Very 'Umble (5414939928352) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Very Eavy.Very Umble
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб.
В наличии
Код товара: 624948
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Загружаем...
4 150 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия
Barcode
[5414939928352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Very Eavy.Very Umble
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Uriah Heep - Very 'Eavy ...Very 'Umble (5414939928352) виниловая пластинка
Дебютный студийный альбом британской рок-группы Uriah Heep, выпущенный в 1970 году. На нем музыканты пробуют сочетать разные жанры, хэви-метал и прогрессивный рок, но не хард-рок, которым они стали известны благодаря более поздним работам. На обложке изображён фронтмен группы Дэвид Байрон, почти неузнаваемый под паутиной. Переиздание на 180-гр чёрном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Мистерия
Barcode
[5414939928352]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Very Eavy.Very Umble
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дебютный студийный альбом британской рок-группы Uriah Heep, выпущенный в 1970 году. На нем музыканты пробуют сочетать разные жанры, хэви-метал и прогрессивный рок, но не хард-рок, которым они стали известны благодаря более поздним работам. На обложке изображён фронтмен группы Дэвид Байрон, почти неузнаваемый под паутиной. Переиздание на 180-гр чёрном виниле.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Достоинства:
Упаковка норм - коробочка "Пицца", правда, без пупыр. Запечатан в плёнку очень аккуратно. Внешний конверт из не толстого, но плотного картона. Полиграфия отличная, контрастная и чёткая. Фонограмма ремастирована бережно, звуковая палитра широкая, вполне детальная без "каши". Никаких дефектов и артефактов на виниле нет.
Недостатки:
Внутренний конверт стандартный белый, БЕЗ антистатической вставки. Заменен на свой, покупной. Винил чуть легче 180г, с минимальной волной.
Комментарий:
Не пожалел, что приобрёл это "Начало" одной из легенд рок-сцены. Может быть выберу еще что-нибудь из этапов их развития и перемен к трём имеющимся альбомам.
Uriah Heep - Very 'Eavy ...Very 'Umble (5414939928352) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Uriah Heep - Very 'Eavy ...Very 'Umble (5414939928352) виниловая пластинка
Достоинства:
Упаковка норм - коробочка "Пицца", правда, без пупыр. Запечатан в плёнку очень аккуратно. Внешний конверт из не толстого, но плотного картона. Полиграфия отличная, контрастная и чёткая. Фонограмма ремастирована бережно, звуковая палитра широкая, вполне детальная без "каши". Никаких дефектов и артефактов на виниле нет.
Недостатки:
Внутренний конверт стандартный белый, БЕЗ антистатической вставки. Заменен на свой, покупной. Винил чуть легче 180г, с минимальной волной.
Комментарий:
Не пожалел, что приобрёл это "Начало" одной из легенд рок-сцены. Может быть выберу еще что-нибудь из этапов их развития и перемен к трём имеющимся альбомам.