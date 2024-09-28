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Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка - фото 1
Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.09.2021
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Look At Yourself
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка - фото 1
  • Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624945
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Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538679243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.09.2021
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Look At Yourself
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка

"Look At Yourself" - третий студийный альбом Uriah Heep, вышедший в 1971 году. На этом альбоме вышла композиция "July Morning", которая навсегда стала визитной карточкой Uriah Heep. Лимитированное юбилейное в честь 50-летия альбома переиздание на прозрачном виниле. Рок-группа Uriah Heep была основана в Лондоне в 1969 году и с успехом выступает до сих пор. Всемирная слава пришла к коллективу после выхода альбомов "Look at Yourself", 2Demons and Wizards" и "The Magician's Birthday", которые считаются классикой хард-рока. 12 пластинок группы отмечались в хит-параде UK Albums Chart, всего же было продано свыше 40 миллионов копий их альбомов.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка

28.09.2024
Олег

Достоинства:
Это переиздание 2015 года третьего альбома Uriah Heep , первоначально вышедшего в 1971 году . Все композиции написаны Кеном Хенсли , либо в соавторстве с участниками группы . На лицевой стороне обложки сохранено подобие зеркала , как на оригинале , на обратной стороне искаженные фото участников , как в кривом зеркале . Пластинка издана в Германии . Немного глуховата .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Это юбилейное в честь 50-летия альбома переиздание . Look at Yourself рассматривается многими поклонниками и критиками как один из лучших альбомов Uriah Heep , а для меня настальгия по молодости . Цена в Котофото гуманная . Рекомендую .
23.02.2024
Алексей

Достоинства:
Лимитированное издание.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличное издание прозрачный винил. Шикарная, нетленная музыка легендарной группы. Отличная пластинка, рекомендую в любую коллекцию, по демократичной цене в Котофото



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538679243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.09.2021
Исполнитель
Uriah Heep
Альбом (сингл)
Look At Yourself
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
"Look At Yourself" - третий студийный альбом Uriah Heep, вышедший в 1971 году. На этом альбоме вышла композиция "July Morning", которая навсегда стала визитной карточкой Uriah Heep. Лимитированное юбилейное в честь 50-летия альбома переиздание на прозрачном виниле. Рок-группа Uriah Heep была основана в Лондоне в 1969 году и с успехом выступает до сих пор. Всемирная слава пришла к коллективу после выхода альбомов "Look at Yourself", 2Demons and Wizards" и "The Magician's Birthday", которые считаются классикой хард-рока. 12 пластинок группы отмечались в хит-параде UK Albums Chart, всего же было продано свыше 40 миллионов копий их альбомов.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы
28.09.2024
Олег

Достоинства:
Это переиздание 2015 года третьего альбома Uriah Heep , первоначально вышедшего в 1971 году . Все композиции написаны Кеном Хенсли , либо в соавторстве с участниками группы . На лицевой стороне обложки сохранено подобие зеркала , как на оригинале , на обратной стороне искаженные фото участников , как в кривом зеркале . Пластинка издана в Германии . Немного глуховата .

Недостатки:
Нет .

Комментарий:
Это юбилейное в честь 50-летия альбома переиздание . Look at Yourself рассматривается многими поклонниками и критиками как один из лучших альбомов Uriah Heep , а для меня настальгия по молодости . Цена в Котофото гуманная . Рекомендую .
23.02.2024
Алексей

Достоинства:
Лимитированное издание.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Отличное издание прозрачный винил. Шикарная, нетленная музыка легендарной группы. Отличная пластинка, рекомендую в любую коллекцию, по демократичной цене в Котофото


Uriah Heep - Look At Yourself (coloured) (4050538679243) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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