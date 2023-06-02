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McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка

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McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 1
McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 2
McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 3
McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 4
McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 5
McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 6
McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 7
McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 8
McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 9
McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Time For Tyner
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 1
  • McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 2
  • McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 3
  • McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 4
  • McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 5
  • McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 6
  • McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 7
  • McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 8
  • McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 9
  • McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624943
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Загружаем...
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Загружаем...
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McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438568406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Time For Tyner
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка

Для своего третьего альбома на Blue Note, записанного в 1968 году, пианист выбрал иное направление, чем раньше, собрав квартет без валторны. Ансамбль под управлением фортепиано и вибрафона придает альбому бесплотные текстуры, но музыканты по-прежнему демонстрируют захватывающее и зажигательное исполнение. Набор из 6 песен начинается с трех расширенных оригиналов Тайнера и заканчивается тремя радикально обновленными стандартами - квартетной версией I Didnt Know What Time It Was, затем трио исполняет Surrey with the Fringe on Top, а Тайнер завершает альбом потрясающим сольным фортепианным исполнением Ive Grown Accustomed to Her Face. BLUE NOTE TONE POET EDITION: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессование RTI (180 грамм), прочный делюксовый внешний конверт, мягкий внутренний конверт.

Отзывы о товаре McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Blue Note
Barcode
[0602438568406]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
McCoy Tyner
Альбом (сингл)
Time For Tyner
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Для своего третьего альбома на Blue Note, записанного в 1968 году, пианист выбрал иное направление, чем раньше, собрав квартет без валторны. Ансамбль под управлением фортепиано и вибрафона придает альбому бесплотные текстуры, но музыканты по-прежнему демонстрируют захватывающее и зажигательное исполнение. Набор из 6 песен начинается с трех расширенных оригиналов Тайнера и заканчивается тремя радикально обновленными стандартами - квартетной версией I Didnt Know What Time It Was, затем трио исполняет Surrey with the Fringe on Top, а Тайнер завершает альбом потрясающим сольным фортепианным исполнением Ive Grown Accustomed to Her Face. BLUE NOTE TONE POET EDITION: стерео, спродюсировано Джо Харли, полностью аналоговый мастеринг Кевина Грея с оригинальных лент, прессование RTI (180 грамм), прочный делюксовый внешний конверт, мягкий внутренний конверт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


McCoy Tyner - Time For Tyner (Analogue, Tone Poet) (0602438568406) виниловая пластинка - по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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