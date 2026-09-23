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Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка

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Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка - фото 1
Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка - фото 2
Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
Coming Closer To The Day
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка - фото 1
  • Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка - фото 2
  • Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624940
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810020504958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
Coming Closer To The Day
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0810020504958]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Robin Trower
Альбом (сингл)
Coming Closer To The Day
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
золотой
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции:


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Robin Trower - Coming Closer To The Day (coloured) (0810020504958) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 3800 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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