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Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка

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Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка - фото 1
Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка - фото 2
Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка - фото 3
Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка - фото 4
Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.05.2021
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
John Barleycorn Must Die
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка - фото 1
  • Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка - фото 2
  • Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка - фото 3
  • Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка - фото 4
  • Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 150 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624928
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Загружаем...
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Загружаем...
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Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка
4 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602577512568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.05.2021
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
John Barleycorn Must Die
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка

John Barleycorn Must Die - ремастированное переиздание студийного альбома коллектива Traffic, первоначально выпущенного в 1970 году. Альбом достиг #5 в Billboard 200 и получил статус статус золотого (первый золотой диск группы). Сингл Empty Pages с этого альбома достиг #74 в Billboard Hot 100. На родине музыкантов, в Великобритании альбом достиг #11 в UK Albums Chart. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Traffic - британская рок-группа из Бирмингема, образованная в апреле 1967 года Стивом Уинвудом, Джимом Капальди, Крисом Вудом и Дэвидом Мэйсоном. В начале творческого пути группа исполняла психоделический рок, разнообразив своё звучание за счёт использования таких инструментов, как меллотрон, клавесин, ситар, различных язычковых инструментов, а также использовании элементов джаза и музыкальной импровизации. Первый успех группе принесли синглы Paper Sun, Hole in My Shoe и Here We Go Round the Mulberry Bush (1967 год). В декабре того же года вышел и первый долгоиграющий альбом группы Mr. Fantasy, достигший #16 в UK albums chart и #88 в Billboard 200. В 1969 году группа распалась, Стив Уинвуд присоединился к недолговечной супергруппе Blind Faith, но уже на следующий год музыканты воссоединилась вновь и выпустили свой четвёртый студийный альбом John Barleycorn Must Die. С этого момента состав группы постоянно менялся до тех пор, пока она окончательно не распалась в 1974 году. Частичное воссоединение с Уинвудом и Капальди произошло в 1994 году. В 2004 году группа Traffic была занесена в Зал славы рок-н-ролла.



Теги товара: Progressive Rock

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Island
Barcode
[0602577512568]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
14.05.2021
Исполнитель
Traffic
Альбом (сингл)
John Barleycorn Must Die
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
John Barleycorn Must Die - ремастированное переиздание студийного альбома коллектива Traffic, первоначально выпущенного в 1970 году. Альбом достиг #5 в Billboard 200 и получил статус статус золотого (первый золотой диск группы). Сингл Empty Pages с этого альбома достиг #74 в Billboard Hot 100. На родине музыкантов, в Великобритании альбом достиг #11 в UK Albums Chart. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле. Traffic - британская рок-группа из Бирмингема, образованная в апреле 1967 года Стивом Уинвудом, Джимом Капальди, Крисом Вудом и Дэвидом Мэйсоном. В начале творческого пути группа исполняла психоделический рок, разнообразив своё звучание за счёт использования таких инструментов, как меллотрон, клавесин, ситар, различных язычковых инструментов, а также использовании элементов джаза и музыкальной импровизации. Первый успех группе принесли синглы Paper Sun, Hole in My Shoe и Here We Go Round the Mulberry Bush (1967 год). В декабре того же года вышел и первый долгоиграющий альбом группы Mr. Fantasy, достигший #16 в UK albums chart и #88 в Billboard 200. В 1969 году группа распалась, Стив Уинвуд присоединился к недолговечной супергруппе Blind Faith, но уже на следующий год музыканты воссоединилась вновь и выпустили свой четвёртый студийный альбом John Barleycorn Must Die. С этого момента состав группы постоянно менялся до тех пор, пока она окончательно не распалась в 1974 году. Частичное воссоединение с Уинвудом и Капальди произошло в 1994 году. В 2004 году группа Traffic была занесена в Зал славы рок-н-ролла.


Теги товара: Progressive Rock
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Traffic - John Barleycorn Must Die (0602577512568) виниловая пластинка - стоимость товара 4150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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