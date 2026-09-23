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Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка

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Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 1
Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 2
Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 3
Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 4
Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 5
Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 6
Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 7
Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 8
Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 9
Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
The Hurting
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 1
  • Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 2
  • Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 3
  • Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 4
  • Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 5
  • Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 6
  • Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 7
  • Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 8
  • Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 9
  • Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624907
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577683114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
The Hurting
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Hurting, Mad World, Pale Shelter, Ideas As Opiates, Memories Fade, Suffer The Children, Watch Me Bleed, Change, The Prisoner, Start Of The Breakdown
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Hurting, Mad World, Pale Shelter, Ideas As Opiates, Memories Fade, Suffer The Children, Watch Me Bleed, Change, The Prisoner, Start Of The Breakdown

Отзывы о товаре Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602577683114]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tears For Fears
Альбом (сингл)
The Hurting
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
The Hurting, Mad World, Pale Shelter, Ideas As Opiates, Memories Fade, Suffer The Children, Watch Me Bleed, Change, The Prisoner, Start Of The Breakdown
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Mastered At Abbey Road Studios - Half Speed Mastering
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Hurting, Mad World, Pale Shelter, Ideas As Opiates, Memories Fade, Suffer The Children, Watch Me Bleed, Change, The Prisoner, Start Of The Breakdown
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Tears For Fears - The Hurting (Half Speed) (0602577683114) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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