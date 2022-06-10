The Tangent - Songs From The Hard Shoulder (0196587029111) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.06.2022
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
Songs From The Hard Shoulder
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 070 руб.
В наличии
Код товара: 624900
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insideoutmusic
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.06.2022
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
Songs From The Hard Shoulder
Ремастированное издание
нет
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Tangent - Songs From The Hard Shoulder (0196587029111) виниловая пластинка
Songs From The Hard Shoulder - двенадцатый студийный альбом прог-рок группы The Tangent, вышедший в 2022 году. Издание на двойном 180-гр виниле в разворотном конверте с бонусным CD и буклетом. The Tangent - северо-ирландский прог-рок коллектив, образованный в 2002 году. Состав группы: Энди Тиллисон - клавишные и вокал, Йонас Рейнголд (Karmakanic) - бас-гитара, Люк Мачайн (Maschine) - гитара и вокал, Тео Трэвис (известный своими коллаборацииями с Gong, Porcupine Tree, Дэвидом Силвианом, Дэвидом Гилмором и другими) - саксофон и флейты, Стив Робертс (ex Magenta/Godsticks) - на ударных.
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Insideoutmusic
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
10.06.2022
Исполнитель
The Tangent
Альбом (сингл)
Songs From The Hard Shoulder
Ремастированное издание
нет
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Songs From The Hard Shoulder - двенадцатый студийный альбом прог-рок группы The Tangent, вышедший в 2022 году. Издание на двойном 180-гр виниле в разворотном конверте с бонусным CD и буклетом. The Tangent - северо-ирландский прог-рок коллектив, образованный в 2002 году. Состав группы: Энди Тиллисон - клавишные и вокал, Йонас Рейнголд (Karmakanic) - бас-гитара, Люк Мачайн (Maschine) - гитара и вокал, Тео Трэвис (известный своими коллаборацииями с Gong, Porcupine Tree, Дэвидом Силвианом, Дэвидом Гилмором и другими) - саксофон и флейты, Стив Робертс (ex Magenta/Godsticks) - на ударных.
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The Tangent - Songs From The Hard Shoulder (0196587029111) виниловая пластинка - купить по цене 6070 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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