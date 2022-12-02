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John Surman & John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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John Surman & John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка

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John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 1
John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 2
John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 3
John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 4
John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 5
John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 6
John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 7
John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 8
John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 9
John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
Surman John, Warren John
Альбом (сингл)
Tales Of The Algonquin
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 1
  • John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 2
  • John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 3
  • John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 4
  • John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 5
  • John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 6
  • John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 7
  • John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 8
  • John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 9
  • John Surman &amp; John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 330 руб. 
Начислим 188 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624893
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Загружаем...
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Загружаем...
Добавить в корзину
John Surman & John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка
5 330 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445397402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
Surman John, Warren John
Альбом (сингл)
Tales Of The Algonquin
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Surman & John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка

Tales of the Algonquin - джазовый альбом британского саксофониста Джона Сурмана и композитора Джона Уоррена. Он был выпущен в 1971 году на лейбле Deram. Альбом представляет собой уникальное сочетание джаза и камерной музыки: Сурман играет на различных саксофонах и кларнетах, а Уоррен дирижирует ансамблем струнных, духовых и ударных инструментов. Музыка альбома вдохновлена мифами и легендами коренных американцев и включает в себя захватывающие и атмосферные композиции. Альбом был хорошо принят критиками после его выхода и считается вехой в развитии британского джаза. Он также оказал влияние на зарождающуюся область джаз-фьюжн с его использованием оркестровых аранжировок и сложных, полиритмичных композиций.



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре John Surman & John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Decca
Barcode
[0602445397402]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
Surman John, Warren John
Альбом (сингл)
Tales Of The Algonquin
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Tales of the Algonquin - джазовый альбом британского саксофониста Джона Сурмана и композитора Джона Уоррена. Он был выпущен в 1971 году на лейбле Deram. Альбом представляет собой уникальное сочетание джаза и камерной музыки: Сурман играет на различных саксофонах и кларнетах, а Уоррен дирижирует ансамблем струнных, духовых и ударных инструментов. Музыка альбома вдохновлена мифами и легендами коренных американцев и включает в себя захватывающие и атмосферные композиции. Альбом был хорошо принят критиками после его выхода и считается вехой в развитии британского джаза. Он также оказал влияние на зарождающуюся область джаз-фьюжн с его использованием оркестровых аранжировок и сложных, полиритмичных композиций.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Surman & John Warren - Tales Of The Algonquin (0602445397402) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5330 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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