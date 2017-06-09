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Sufjan Stevens & Bryce Dessner & Nico Muhly & James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Sufjan Stevens & Bryce Dessner & Nico Muhly & James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка

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Sufjan Stevens &amp; Bryce Dessner &amp; Nico Muhly &amp; James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка - фото 1
Sufjan Stevens &amp; Bryce Dessner &amp; Nico Muhly &amp; James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка - фото 2
Sufjan Stevens &amp; Bryce Dessner &amp; Nico Muhly &amp; James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.06.2017
Исполнитель
Stevens, Dessner, Muhly, McAlister
Альбом (сингл)
Planetarium
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sufjan Stevens &amp; Bryce Dessner &amp; Nico Muhly &amp; James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка - фото 1
  • Sufjan Stevens &amp; Bryce Dessner &amp; Nico Muhly &amp; James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка - фото 2
  • Sufjan Stevens &amp; Bryce Dessner &amp; Nico Muhly &amp; James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624886
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Самовывоз в Москве
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Sufjan Stevens & Bryce Dessner & Nico Muhly & James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400000919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.06.2017
Исполнитель
Stevens, Dessner, Muhly, McAlister
Альбом (сингл)
Planetarium
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sufjan Stevens & Bryce Dessner & Nico Muhly & James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка

Planetarium - новый альбом четырех музыкантов Брайса Десснера (The National), Джеймса Макалистера, Нико Мули и Суфьяна Стивенса - концептуальный альбом, который, как следует из названия, посвящен нашей Солнечной системе. Идея возникла, когда один из концертных залов заказал Нико Мули написать композицию, что в итоге привело его к сотрудничеству со своими друзьями. После завершения и последующего исполнения совместного произведения музыканты поначалу разошлись в разные стороны, пока в прошлом году не встретились в студии с новыми идеями. Идеи вылились в 17 произведений, которые в совокупности и составили альбом Planetarium - захватывающую смесь прогрессивного и инди-рока, а также электроники. Для совместного альбома Брайса Десснера, Джеймса Макалистера, Нико Мули и Суфьяна Стивенса не хватает целого мира. Planetarium - так называется их первый галактический совместный альбом.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Sufjan Stevens & Bryce Dessner & Nico Muhly & James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
4AD
Barcode
[0191400000919]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.06.2017
Исполнитель
Stevens, Dessner, Muhly, McAlister
Альбом (сингл)
Planetarium
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Planetarium - новый альбом четырех музыкантов Брайса Десснера (The National), Джеймса Макалистера, Нико Мули и Суфьяна Стивенса - концептуальный альбом, который, как следует из названия, посвящен нашей Солнечной системе. Идея возникла, когда один из концертных залов заказал Нико Мули написать композицию, что в итоге привело его к сотрудничеству со своими друзьями. После завершения и последующего исполнения совместного произведения музыканты поначалу разошлись в разные стороны, пока в прошлом году не встретились в студии с новыми идеями. Идеи вылились в 17 произведений, которые в совокупности и составили альбом Planetarium - захватывающую смесь прогрессивного и инди-рока, а также электроники. Для совместного альбома Брайса Десснера, Джеймса Макалистера, Нико Мули и Суфьяна Стивенса не хватает целого мира. Planetarium - так называется их первый галактический совместный альбом.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sufjan Stevens & Bryce Dessner & Nico Muhly & James McAlister - Planetarium (0191400000919) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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