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Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка

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Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка - фото 1
Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Pulse Of The Early Brain
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка - фото 1
  • Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624884
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Duophonic
Barcode
[5060263729204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Pulse Of The Early Brain
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка

Сборник англо-французской авангардной поп-группы Stereolab, выпущенный 2 сентября 2022 года под лейблами Duophonic Records и Warp Records. Это пятая часть серии Включенные группы, в которой собраны раритеты группы, такие как EPS Simple Headphone Mind и Low Fi, бонусные и эксклюзивные треки с Chemical Chords, а также отдельные треки с других альбомов, сплит-синглов и гибких дисков. В отличие от предыдущих релизов Включенные, в которых каждая из эпох группы была собрана в хронологическом порядке, Pulse of the Early Brain охватывает раритеты со всей их карьеры.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Duophonic
Barcode
[5060263729204]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.09.2022
Исполнитель
Stereolab
Альбом (сингл)
Pulse Of The Early Brain
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Страна производитель
Великобритания
Описание
Сборник англо-французской авангардной поп-группы Stereolab, выпущенный 2 сентября 2022 года под лейблами Duophonic Records и Warp Records. Это пятая часть серии Включенные группы, в которой собраны раритеты группы, такие как EPS Simple Headphone Mind и Low Fi, бонусные и эксклюзивные треки с Chemical Chords, а также отдельные треки с других альбомов, сплит-синглов и гибких дисков. В отличие от предыдущих релизов Включенные, в которых каждая из эпох группы была собрана в хронологическом порядке, Pulse of the Early Brain охватывает раритеты со всей их карьеры.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Stereolab - Pulse Of The Early Brain (5060263729204) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5800 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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