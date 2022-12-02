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Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка

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Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка - фото 1
Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка - фото 2
Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка - фото 3
Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка - фото 4
Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
Leftfield
Альбом (сингл)
This Is What We Do
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка - фото 1
  • Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка - фото 2
  • Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка - фото 3
  • Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка - фото 4
  • Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624861
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music Las
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
Leftfield
Альбом (сингл)
This Is What We Do
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка

This Is What We Do - альбом Leftfield, вышедший в 2022 году. Издание на двойном чёрном 180-гр виниле. Leftfield - дуэт музыкантов электронщиков, состоящий из Пола Далей и Нила Барнса, основанный в Лондоне в 1989 году. Они были одними из первых музыкантов, работавших в стиле прогрессив-хаус с сильными вкраплениями даба и рэгги. Вместе с Orbital, The Prodigy, Underworld и The Chemical Brothers входили в так называемую когорту электронных супер-групп. С 2000 года группа прекратила всяческую студийную деятельность из-за разногласий между участниками, но в 2015 году они вернулись с альбомом Alternative Light Source. Треки группы также всегда пользовались большим спросом у режиссеров: их можно услышать в таких популярных фильмах как На игле, Пляж, Ванильное небо, Лара Крофт: Расхитительница гробниц и других.

Отзывы о товаре Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Virgin Music Las
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.12.2022
Исполнитель
Leftfield
Альбом (сингл)
This Is What We Do
Жанр
Drum & Bass. Jungle. Breakbeat. Dubstep
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
нет
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Постер в комплекте
нет
Описание
This Is What We Do - альбом Leftfield, вышедший в 2022 году. Издание на двойном чёрном 180-гр виниле. Leftfield - дуэт музыкантов электронщиков, состоящий из Пола Далей и Нила Барнса, основанный в Лондоне в 1989 году. Они были одними из первых музыкантов, работавших в стиле прогрессив-хаус с сильными вкраплениями даба и рэгги. Вместе с Orbital, The Prodigy, Underworld и The Chemical Brothers входили в так называемую когорту электронных супер-групп. С 2000 года группа прекратила всяческую студийную деятельность из-за разногласий между участниками, но в 2015 году они вернулись с альбомом Alternative Light Source. Треки группы также всегда пользовались большим спросом у режиссеров: их можно услышать в таких популярных фильмах как На игле, Пляж, Ванильное небо, Лара Крофт: Расхитительница гробниц и других.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Leftfield - This Is What We Do (0602445803118) виниловая пластинка - стоимость товара 4500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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