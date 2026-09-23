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Rafael Kubelik - Schumann: Complete Symphonies (Box) (0028948629763) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Rafael Kubelik - Schumann: Complete Symphonies (Box) (0028948629763) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Kubelik, Rafael, Schumann: Complete Symphonies (Box) (0028948629763)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 
Начислим 390 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624850
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Rafael Kubelik - Schumann: Complete Symphonies (Box) (0028948629763) виниловая пластинка
11 940 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rafael Kubelik - Schumann: Complete Symphonies (Box) (0028948629763) виниловая пластинка

Deutsche Grammophon представляет ограниченное издание на 3 LP знаменитого симфонического цикла Рафаэля Кубелика Шуман, ремастированное с оригинальных аналоговых источников и отпечатанное на виниле объемом 180 г. Его первые две записи Шумана ознаменовали начало сотрудничества между Рафаэлем Кубеликом и Deutsche Grammophon в 1963 году. О человеческих и музыкальных качествах Кубелика свидетельствует тот факт, что за очень короткое время он смог наладить тесные отношения с Берлинским филармоническим оркестром. Этот цикл Шумана - откровение. Кубелик показывает, что часто ругаемая оркестровка композитора может работать с определенной легкостью, и что эти партитуры не обязательно должны звучать знойно и резко. Он привносит весеннюю свежесть и жизненную силу в музыку, которую он исполняет в красиво настроенном темпе, одновременно раскрывая ее поэтическую звучность, радость и благородство. Берлинский филармонический оркестр отвечает с энтузиазмом и воодушевлением. Неудивительно, что эти образцовые записи сохранили свое место на фоне всех последующих перезаписей.

Отзывы о товаре Rafael Kubelik - Schumann: Complete Symphonies (Box) (0028948629763) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Deutsche Grammophon представляет ограниченное издание на 3 LP знаменитого симфонического цикла Рафаэля Кубелика Шуман, ремастированное с оригинальных аналоговых источников и отпечатанное на виниле объемом 180 г. Его первые две записи Шумана ознаменовали начало сотрудничества между Рафаэлем Кубеликом и Deutsche Grammophon в 1963 году. О человеческих и музыкальных качествах Кубелика свидетельствует тот факт, что за очень короткое время он смог наладить тесные отношения с Берлинским филармоническим оркестром. Этот цикл Шумана - откровение. Кубелик показывает, что часто ругаемая оркестровка композитора может работать с определенной легкостью, и что эти партитуры не обязательно должны звучать знойно и резко. Он привносит весеннюю свежесть и жизненную силу в музыку, которую он исполняет в красиво настроенном темпе, одновременно раскрывая ее поэтическую звучность, радость и благородство. Берлинский филармонический оркестр отвечает с энтузиазмом и воодушевлением. Неудивительно, что эти образцовые записи сохранили свое место на фоне всех последующих перезаписей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rafael Kubelik - Schumann: Complete Symphonies (Box) (0028948629763) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11940 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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