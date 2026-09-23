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Otto Klemperer - Mahler: Symphony No.2 In C Minor "Resurrection" (5054197478765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Otto Klemperer - Mahler: Symphony No.2 In C Minor "Resurrection" (5054197478765) виниловая пластинка

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Otto Klemperer - Mahler: Symphony No.2 In C Minor &quot;Resurrection&quot; (5054197478765) виниловая пластинка - фото 1
Otto Klemperer - Mahler: Symphony No.2 In C Minor &quot;Resurrection&quot; (5054197478765) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
OTTO KLEMPERER
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.2 In C Minor "Resurrection"
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Otto Klemperer - Mahler: Symphony No.2 In C Minor &quot;Resurrection&quot; (5054197478765) виниловая пластинка - фото 1
  • Otto Klemperer - Mahler: Symphony No.2 In C Minor &quot;Resurrection&quot; (5054197478765) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624844
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Загружаем...
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Otto Klemperer - Mahler: Symphony No.2 In C Minor "Resurrection" (5054197478765) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197478765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
OTTO KLEMPERER
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.2 In C Minor "Resurrection"
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Maestoso (Mit Durchaus Ernstem Und Feier Ausdruck), II. Andante Moderato (Sehr Gem?chlich), III. In Ruhig Flie?ender Bewegung, IV. Urlicht. Sehr Feierlich, Aber Schlicht (Des Knaben Wunderhorn), V. Im Tempo Des Scherzos. Wild Herausfahrend - Wieder Sehr Breit - Ritardando Maestoso -...Wieder Zur?ckhaltend - Langsam. Maestoso - Etwas Bewegter - Mit Aufschwung, Aber Nicht Eilen
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Otto Klemperer - Mahler: Symphony No.2 In C Minor "Resurrection" (5054197478765) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Allegro Maestoso (Mit Durchaus Ernstem Und Feier Ausdruck), II. Andante Moderato (Sehr Gem?chlich), III. In Ruhig Flie?ender Bewegung, IV. Urlicht. Sehr Feierlich, Aber Schlicht (Des Knaben Wunderhorn), V. Im Tempo Des Scherzos. Wild Herausfahrend - Wieder Sehr Breit - Ritardando Maestoso -.Wieder Zur?ckhaltend - Langsam. Maestoso - Etwas Bewegter - Mit Aufschwung, Aber Nicht Eilen

Отзывы о товаре Otto Klemperer - Mahler: Symphony No.2 In C Minor "Resurrection" (5054197478765) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music Classic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music Classic
Barcode
[5054197478765]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
OTTO KLEMPERER
Альбом (сингл)
Mahler: Symphony No.2 In C Minor "Resurrection"
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
I. Allegro Maestoso (Mit Durchaus Ernstem Und Feier Ausdruck), II. Andante Moderato (Sehr Gem?chlich), III. In Ruhig Flie?ender Bewegung, IV. Urlicht. Sehr Feierlich, Aber Schlicht (Des Knaben Wunderhorn), V. Im Tempo Des Scherzos. Wild Herausfahrend - Wieder Sehr Breit - Ritardando Maestoso -...Wieder Zur?ckhaltend - Langsam. Maestoso - Etwas Bewegter - Mit Aufschwung, Aber Nicht Eilen
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: I. Allegro Maestoso (Mit Durchaus Ernstem Und Feier Ausdruck), II. Andante Moderato (Sehr Gem?chlich), III. In Ruhig Flie?ender Bewegung, IV. Urlicht. Sehr Feierlich, Aber Schlicht (Des Knaben Wunderhorn), V. Im Tempo Des Scherzos. Wild Herausfahrend - Wieder Sehr Breit - Ritardando Maestoso -.Wieder Zur?ckhaltend - Langsam. Maestoso - Etwas Bewegter - Mit Aufschwung, Aber Nicht Eilen
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Otto Klemperer - Mahler: Symphony No.2 In C Minor "Resurrection" (5054197478765) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4980 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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