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Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка

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Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка - фото 1
Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка - фото 2
Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.06.2023
Исполнитель
Eartha Kitt
Альбом (сингл)
Bad But Beautiful
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка - фото 1
  • Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка - фото 2
  • Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624841
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Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602448997463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.06.2023
Исполнитель
Eartha Kitt
Альбом (сингл)
Bad But Beautiful
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка

Американская певица и актриса, звезда кабаре, прославившаяся своим «мурлыкающим» вокалом и соответствующим имиджем. Китт дебютировала на Бродвее в постановке New Faces Of 1952, после чего получила всемирную известность с рождественским хитом Santa Baby. Китт пользовалась популярностью, в кругу влиятельных лиц многие называли её поп- и рок-исполнительницей. Режиссёр Орсон Уэллс называл Китт «самой волнующей женщиной в мире».



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Verve
Barcode
[0602448997463]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.06.2023
Исполнитель
Eartha Kitt
Альбом (сингл)
Bad But Beautiful
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Американская певица и актриса, звезда кабаре, прославившаяся своим «мурлыкающим» вокалом и соответствующим имиджем. Китт дебютировала на Бродвее в постановке New Faces Of 1952, после чего получила всемирную известность с рождественским хитом Santa Baby. Китт пользовалась популярностью, в кругу влиятельных лиц многие называли её поп- и рок-исполнительницей. Режиссёр Орсон Уэллс называл Китт «самой волнующей женщиной в мире».


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eartha Kitt - Bad But Beautiful (Audiophile, Verve By Request) (0602448997463) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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