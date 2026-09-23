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Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 1
Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 2
Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 3
Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 4
Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 1
  • Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 2
  • Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 3
  • Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 4
  • Виниловая пластинка Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 930 руб. 
Начислим 146 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624840
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка
3 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: David Watts, Death Of A Clown, Two Sisters, No Return, Harry Rag, Tin Soldier Man, Situation Vacant, Love Me Till The Sun Shines, Lazy Old Sun, Afternoon Tea, Funny Face, End Of The Season, Waterloo Sunset

Отзывы о товаре Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: David Watts, Death Of A Clown, Two Sisters, No Return, Harry Rag, Tin Soldier Man, Situation Vacant, Love Me Till The Sun Shines, Lazy Old Sun, Afternoon Tea, Funny Face, End Of The Season, Waterloo Sunset
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kinks, The, Something Else By The Kinks (4050538813074) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3930 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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