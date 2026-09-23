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The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка

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The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 1
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 2
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 3
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 4
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 5
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 6
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 7
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 8
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 9
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 10
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 11
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 12
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 13
The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Kinks
Альбом (сингл)
Lola Versus Powerman And The Moneygoround
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 1
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 2
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 3
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 4
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 5
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 6
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 7
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 8
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 9
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 10
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 11
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 12
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 13
  • The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624839
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538600247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Kinks
Альбом (сингл)
Lola Versus Powerman And The Moneygoround
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка

Юбилейное 50-летнее ремастированное переиздание студийного альбома английской рок-группы Kinks, вышедшего в 1970 году. Издание на черном 180-гр виниле включает буклет с редкими фото, текстами группы и меморабилией. Ремастеринг с оригинальных мастер лент. Группа The Kinks сформировалась в Британии в 1964 году и просуществовала до 1996. Наибольшую популярность приобрела во второй половине 60-х годов. После выхода в свет таких записей, как All Day and All of the Night и Tired of Waiting for You, американские критики поставили коллектив на одну планку с The Rolling Stones, The Beatles и The Who (так называемая большая четверка). За время существования было выпущено порядка 25 студийных и концертных альбомов.

Отзывы о товаре The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538600247]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1970
Исполнитель
Kinks
Альбом (сингл)
Lola Versus Powerman And The Moneygoround
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Юбилейное 50-летнее ремастированное переиздание студийного альбома английской рок-группы Kinks, вышедшего в 1970 году. Издание на черном 180-гр виниле включает буклет с редкими фото, текстами группы и меморабилией. Ремастеринг с оригинальных мастер лент. Группа The Kinks сформировалась в Британии в 1964 году и просуществовала до 1996. Наибольшую популярность приобрела во второй половине 60-х годов. После выхода в свет таких записей, как All Day and All of the Night и Tired of Waiting for You, американские критики поставили коллектив на одну планку с The Rolling Stones, The Beatles и The Who (так называемая большая четверка). За время существования было выпущено порядка 25 студийных и концертных альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Kinks - Lola Versus Powerman And The Moneygoround (4050538600247) виниловая пластинка - по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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