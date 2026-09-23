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King Crimson, Live At The Orpheum (0633367784612) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson, Live At The Orpheum (0633367784612) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка King Crimson, Live At The Orpheum (0633367784612) - фото 1
Виниловая пластинка King Crimson, Live At The Orpheum (0633367784612) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка King Crimson, Live At The Orpheum (0633367784612) - фото 1
  • Виниловая пластинка King Crimson, Live At The Orpheum (0633367784612) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624829
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Crimson, Live At The Orpheum (0633367784612) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson, Live At The Orpheum (0633367784612) виниловая пластинка

Live At The Orpheum - альбом британской рок-группы King Crimson. Альбом был записан в 2014 году в театре Орфей, Лос-Анджелес и выпущен под лейблом Discipline Global Mobile. King Crimson - британская рок-группа, основана в 1968 году барабанщиком Michael Giles и гитаристом Robert Fripp. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил распад группы и ее воссоединение. Единственным постоянным участником остается Robert Fripp. На счету у группы 14 студийных альбомов и множество наград.

Отзывы о товаре King Crimson, Live At The Orpheum (0633367784612) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Live At The Orpheum - альбом британской рок-группы King Crimson. Альбом был записан в 2014 году в театре Орфей, Лос-Анджелес и выпущен под лейблом Discipline Global Mobile. King Crimson - британская рок-группа, основана в 1968 году барабанщиком Michael Giles и гитаристом Robert Fripp. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил распад группы и ее воссоединение. Единственным постоянным участником остается Robert Fripp. На счету у группы 14 студийных альбомов и множество наград.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson, Live At The Orpheum (0633367784612) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3680 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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