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King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367910516) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367910516) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка King Crimson, Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367910516) - фото 1
Виниловая пластинка King Crimson, Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367910516) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка King Crimson, Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367910516) - фото 1
  • Виниловая пластинка King Crimson, Larks&#039; Tongues In Aspic (0633367910516) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624827
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367910516) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
31х31х1
Вес, г.
200

Описание товара King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367910516) виниловая пластинка

Larks Tongues In Aspic - пятая студийная пластинка от британской прогрессив-рок команды King Crimson, первое издание приходится на 1973 год. При записи пластинки группа в очередной раз сменила состав (уже третий раз), из оригинальной команды остался только гитарист Роберт Фрипп. До сих пор композиции из этой работы перепеваются другими коллективами, а сам альбом занимает места в различных списках, например - 22 место в списке 40 Cosmic Rock Albums. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.

Отзывы о товаре King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367910516) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Larks Tongues In Aspic - пятая студийная пластинка от британской прогрессив-рок команды King Crimson, первое издание приходится на 1973 год. При записи пластинки группа в очередной раз сменила состав (уже третий раз), из оригинальной команды остался только гитарист Роберт Фрипп. До сих пор композиции из этой работы перепеваются другими коллективами, а сам альбом занимает места в различных списках, например - 22 место в списке 40 Cosmic Rock Albums. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - Larks' Tongues In Aspic (0633367910516) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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