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King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367910219) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367910219) виниловая пластинка

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King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367910219) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367910219) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
In The Wake Of Poseidon
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367910219) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367910219) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624825
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367910219) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367910219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
In The Wake Of Poseidon
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Peace - A Beginning, Pictures Of A City (Including 42nd At Treadmill), Cadence And Cascade, In The Wake Of Poseidon (Including Libra's Theme), Peace - A Theme, Cat Food, The Devil's Triangle, B3a. Merday Morn, B3b. Hand Of Sceiron, B3c. Garden Of Worm, Peace - An End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367910219) виниловая пластинка

Переиздание на 200-грамовой виниловой пластинке альбома In The Wake Of Poseidon британской рок-группы King Crimson. Вторая студийная работа увидела свет в 1970 году, настоящее издание включает все оригинальные композиции. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.



Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson

Отзывы о товаре King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367910219) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[0633367910219]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
King Crimson
Альбом (сингл)
In The Wake Of Poseidon
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Peace - A Beginning, Pictures Of A City (Including 42nd At Treadmill), Cadence And Cascade, In The Wake Of Poseidon (Including Libra's Theme), Peace - A Theme, Cat Food, The Devil's Triangle, B3a. Merday Morn, B3b. Hand Of Sceiron, B3c. Garden Of Worm, Peace - An End
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание на 200-грамовой виниловой пластинке альбома In The Wake Of Poseidon британской рок-группы King Crimson. Вторая студийная работа увидела свет в 1970 году, настоящее издание включает все оригинальные композиции. Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.


Теги товара: Fusion, Progressive Rock, King Crimson
Самовывоз
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Отзывы


King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367910219) виниловая пластинка - купить по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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