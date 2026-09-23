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King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка

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King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 1
King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 2
King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 3
King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 4
King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 5
King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 6
King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 7
King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 1
  • King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 2
  • King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 3
  • King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 4
  • King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 5
  • King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 6
  • King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 7
  • King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624824
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка

In The Wake Of Poseidon - второй студийный альбом британской рок-группы King Crimson, выпущенный в 1970 году. Альбом достиг 4-й строчки в британском чарте, наивысшей позиции из всех альбомов коллектива. Ремастрированное переиздание в честь 40-летнего юбилея релиза на супер-тяжелом 200 граммовом виниле. Микс выполнен музыкантами Стивеном Уилсоном и Робертом Фриппом (King Crimson). Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.

Отзывы о товаре King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
In The Wake Of Poseidon - второй студийный альбом британской рок-группы King Crimson, выпущенный в 1970 году. Альбом достиг 4-й строчки в британском чарте, наивысшей позиции из всех альбомов коллектива. Ремастрированное переиздание в честь 40-летнего юбилея релиза на супер-тяжелом 200 граммовом виниле. Микс выполнен музыкантами Стивеном Уилсоном и Робертом Фриппом (King Crimson). Британская рок-группа King Crimson была основана в 1968 году барабанщиком Майклом Джайлзом и гитаристом Робертом Фриппом. Коллектив постоянно менялся, несколько раз происходил развал группы и её воссоединение. Единственным постоянным участником остаётся Роберт Фрипп. В 2009 году произошел очередной развал, в настоящий момент официальная дискография группы насчитывает 13 альбомов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


King Crimson - In The Wake Of Poseidon (0633367791719) виниловая пластинка - по цене 4630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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