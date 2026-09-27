Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) виниловая пластинка
Sparks объявили о выпуске своего 26-го студийного альбома The Girl Is Crying in Her Latte, с которым дуэт вернется на Island Records. Дуэт - братья Рон и Рассел Маэл - впервые прославился выпуском своего оригинального альбома-прорыва Kimono My House в 1974 году. Этот альбом также был выпущен на Island, за ним последовали еще две пластинки in Propaganda и Нескромный 1975 года выпуска. Альбом The Girl Is Crying in Her Latte знаменует возвращение группы на Island Records, спустя почти 50 лет после их прорыва на лейбле. Забавно, как все устроено! Об этом Рассел Маэл заявил в своем заявлении. Одним из самых запоминающихся периодов для Sparks, который навсегда укрепил наши отношения с Великобританией, а также познакомил Sparks с более широкой аудиторией по всему миру, была эпоха Island Records 70-х. Крис Блэкуэлл, Мафф Уинвуд и компания выложились по полной на нашем альбоме Kimono My House и выпустили по-настоящему необычный первый сингл Этот город недостаточно велик для нас обоих.
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