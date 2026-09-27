Top.Mail.Ru
Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) - фото 1
Виниловая пластинка Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) - фото 2
Виниловая пластинка Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) - фото 1
  • Виниловая пластинка Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) - фото 2
  • Виниловая пластинка Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 630 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624788
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) виниловая пластинка
3 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) виниловая пластинка

Sparks объявили о выпуске своего 26-го студийного альбома The Girl Is Crying in Her Latte, с которым дуэт вернется на Island Records. Дуэт - братья Рон и Рассел Маэл - впервые прославился выпуском своего оригинального альбома-прорыва Kimono My House в 1974 году. Этот альбом также был выпущен на Island, за ним последовали еще две пластинки in Propaganda и Нескромный 1975 года выпуска. Альбом The Girl Is Crying in Her Latte знаменует возвращение группы на Island Records, спустя почти 50 лет после их прорыва на лейбле. Забавно, как все устроено! Об этом Рассел Маэл заявил в своем заявлении. Одним из самых запоминающихся периодов для Sparks, который навсегда укрепил наши отношения с Великобританией, а также познакомил Sparks с более широкой аудиторией по всему миру, была эпоха Island Records 70-х. Крис Блэкуэлл, Мафф Уинвуд и компания выложились по полной на нашем альбоме Kimono My House и выпустили по-настоящему необычный первый сингл Этот город недостаточно велик для нас обоих.

Отзывы о товаре Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Sparks объявили о выпуске своего 26-го студийного альбома The Girl Is Crying in Her Latte, с которым дуэт вернется на Island Records. Дуэт - братья Рон и Рассел Маэл - впервые прославился выпуском своего оригинального альбома-прорыва Kimono My House в 1974 году. Этот альбом также был выпущен на Island, за ним последовали еще две пластинки in Propaganda и Нескромный 1975 года выпуска. Альбом The Girl Is Crying in Her Latte знаменует возвращение группы на Island Records, спустя почти 50 лет после их прорыва на лейбле. Забавно, как все устроено! Об этом Рассел Маэл заявил в своем заявлении. Одним из самых запоминающихся периодов для Sparks, который навсегда укрепил наши отношения с Великобританией, а также познакомил Sparks с более широкой аудиторией по всему миру, была эпоха Island Records 70-х. Крис Блэкуэлл, Мафф Уинвуд и компания выложились по полной на нашем альбоме Kimono My House и выпустили по-настоящему необычный первый сингл Этот город недостаточно велик для нас обоих.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sparks, The Girl Is Crying In Her Latte (picture) (0602455040022) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3630 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...