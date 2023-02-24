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Archie Shepp - Yasmina, A Black Woman (coloured) (5060767441121) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Archie Shepp - Yasmina, A Black Woman (coloured) (5060767441121) виниловая пластинка

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Archie Shepp - Yasmina, A Black Woman (coloured) (5060767441121) виниловая пластинка - фото 1
Archie Shepp - Yasmina, A Black Woman (coloured) (5060767441121) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Yasmina, A Black Woman
Жанр
Acid Jazz
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Archie Shepp - Yasmina, A Black Woman (coloured) (5060767441121) виниловая пластинка - фото 1
  • Archie Shepp - Yasmina, A Black Woman (coloured) (5060767441121) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624767
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Загружаем...
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Archie Shepp - Yasmina, A Black Woman (coloured) (5060767441121) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BYG Records
Barcode
[5060767441121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Yasmina, A Black Woman
Жанр
Acid Jazz
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Archie Shepp - Yasmina, A Black Woman (coloured) (5060767441121) виниловая пластинка

Джазовый альбом Арчи Шеппа, записанный в 1969 году в Париже для BYG Actuel. В нем участвуют музыканты из чикагского художественного ансамбля. Первый трек, давший название альбому, представляет собой длинную фри-джазовую пьесу оркестра из 11 человек, в нем отсылки к Африке, с которыми Шепп экспериментировал всего несколькими неделями ранее в Алжире, можно найти в использовании африканских ударных инструментов или африканских заклинаниях, которые сам Шепп исполняет в начале трека.



Теги товара: Джаз

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BYG Records
Barcode
[5060767441121]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
24.02.2023
Исполнитель
Archie Shepp
Альбом (сингл)
Yasmina, A Black Woman
Жанр
Acid Jazz
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Джазовый альбом Арчи Шеппа, записанный в 1969 году в Париже для BYG Actuel. В нем участвуют музыканты из чикагского художественного ансамбля. Первый трек, давший название альбому, представляет собой длинную фри-джазовую пьесу оркестра из 11 человек, в нем отсылки к Африке, с которыми Шепп экспериментировал всего несколькими неделями ранее в Алжире, можно найти в использовании африканских ударных инструментов или африканских заклинаниях, которые сам Шепп исполняет в начале трека.


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Archie Shepp - Yasmina, A Black Woman (coloured) (5060767441121) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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