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Kendrick Scott - Corridors (0602445521890) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Kendrick Scott - Corridors (0602445521890) виниловая пластинка

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Kendrick Scott - Corridors (0602445521890) виниловая пластинка - фото 1
Kendrick Scott - Corridors (0602445521890) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kendrick Scott
Альбом (сингл)
Corridors
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kendrick Scott - Corridors (0602445521890) виниловая пластинка - фото 1
  • Kendrick Scott - Corridors (0602445521890) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624747
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Kendrick Scott - Corridors (0602445521890) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445521890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kendrick Scott
Альбом (сингл)
Corridors
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Day Is It ?, Corridors, A Voice Through The Door, One Door Closes, Isn't This My Sound Around Me?, One Door Closes, Another Opens, Your Destiny Awaits, Another Opens, Threshold
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Kendrick Scott - Corridors (0602445521890) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda

Отзывы о товаре Kendrick Scott - Corridors (0602445521890) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602445521890]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Kendrick Scott
Альбом (сингл)
Corridors
Жанр
Jazz
Трек-лист
What Day Is It ?, Corridors, A Voice Through The Door, One Door Closes, Isn't This My Sound Around Me?, One Door Closes, Another Opens, Your Destiny Awaits, Another Opens, Threshold
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Conspire To Deceive, Detonate, Our Channel To The Darkness, Cruel Perception, What We Become, This Curse Of Silence, March Of The Unheard, Forever Astray, Between Directions, Death That Becomes Us, The Burning Point, Coda
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Kendrick Scott - Corridors (0602445521890) виниловая пластинка – стоимость товара 3910 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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