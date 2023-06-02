Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Virgin Killer
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 620 руб.
В наличии
Код товара: 624746
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 620 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538875782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Virgin Killer
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка
Переиздание на небесно-голубом 180-граммовом виниле четвёртого студийного альбома немецкой группы Scorpions, вышедшего в 1976 году и первого альбома группы, получившего известность за пределами Европы. Virgin Killer - четвертый студийный альбом группы Scorpions, выпущенный в конце 1976 года, и самый короткий альбом группы продолжительностью 35 минут. Это второй альбом, созданный в сотрудничестве с продюсером Дитером Дирксом, и это был еще один шаг в сторону от психоделических влияний к хард-року. Название Virgin Killer отсылает к идее о том, что время является убийцей невинности. Альбом достиг № 32 в японских чартах альбомов и стал первым альбомом Scorpions, получившим золотую сертификацию в Японии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Scorpions, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитDua Lipa - Dua Lipa (0190295908874) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитCalvin Harris - Funk Wav Bounces Vol.1 (0889854434212) виниловая...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитKovacs - Cheap Smell (5054197007491) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитCalvin Harris - Ready For The Weekend (0190758369211) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитPearl Jam - Vitalogy (0886978431110) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитBruce Springsteen - The Rising (0190759789117) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Tangent - Auto Reconnaissance (0194397760217) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитMarvin Gaye - Let's Get It On (0600753534250) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитGuns N' Roses - Appetite For Destruction (0720642414811) винилов...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитJoe Henderson - In & Out (0602508027734) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитDiana Krall - Quiet Nights (0602547377012) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538875782]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
02.06.2023
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
Virgin Killer
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переиздание на небесно-голубом 180-граммовом виниле четвёртого студийного альбома немецкой группы Scorpions, вышедшего в 1976 году и первого альбома группы, получившего известность за пределами Европы. Virgin Killer - четвертый студийный альбом группы Scorpions, выпущенный в конце 1976 года, и самый короткий альбом группы продолжительностью 35 минут. Это второй альбом, созданный в сотрудничестве с продюсером Дитером Дирксом, и это был еще один шаг в сторону от психоделических влияний к хард-року. Название Virgin Killer отсылает к идее о том, что время является убийцей невинности. Альбом достиг № 32 в японских чартах альбомов и стал первым альбомом Scorpions, получившим золотую сертификацию в Японии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Scorpions, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: Scorpions, Цветной винил
Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 4620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Scorpions - Virgin Killer (coloured) (4050538875782) виниловая пластинка