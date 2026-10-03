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Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка

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Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка - фото 1
Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка - фото 2
Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка - фото 3
Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
SAVAGE AMUSEMENT
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка - фото 1
  • Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка - фото 2
  • Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка - фото 3
  • Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624744
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Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
SAVAGE AMUSEMENT
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка

Переиздание на прозрачном синем 180-граммовом виниле десятого студийного альбома немецкой рок-группы Scorpions Savage Amusement, вышедшего первоначально в 1988 году. После ошеломляющего успеха студийного альбома Love At First Sting и концертного альбома World Wide Live, Scorpions оказались под огромным давлением в 1988 году. Музыканты устояли и почти на три года забаррикадировались в студии, где вместе с продюсером Дитером Дирксом скрупулезно работали над преемником. На Savage Amusement Scorpions предстали более зрелыми и продемонстрировали, что они как никогда ранее принадлежат к авангарду хард-рока с точки зрения технологии производства. Несмотря на все изменения, альбом по-прежнему оставался типичной работой Scorpions: хорошая щепотка едва сдерживаемой агрессии и динамики, прекрасные гармонии и мелодии, великолепные гитары и, конечно же, уникальный голос Клауса Майне. Неудивительно, что Savage Amusement, выпущенный 16 апреля 1988 года, органично продолжил успех предыдущих альбомов и стал еще одним мировым хитом.



Теги товара: Scorpions, Цветной винил

Отзывы о товаре Scorpions - Savage Amusement (coloured) (4050538881295) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Scorpions
Альбом (сингл)
SAVAGE AMUSEMENT
Версия издания
цветной винил
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание на прозрачном синем 180-граммовом виниле десятого студийного альбома немецкой рок-группы Scorpions Savage Amusement, вышедшего первоначально в 1988 году. После ошеломляющего успеха студийного альбома Love At First Sting и концертного альбома World Wide Live, Scorpions оказались под огромным давлением в 1988 году. Музыканты устояли и почти на три года забаррикадировались в студии, где вместе с продюсером Дитером Дирксом скрупулезно работали над преемником. На Savage Amusement Scorpions предстали более зрелыми и продемонстрировали, что они как никогда ранее принадлежат к авангарду хард-рока с точки зрения технологии производства. Несмотря на все изменения, альбом по-прежнему оставался типичной работой Scorpions: хорошая щепотка едва сдерживаемой агрессии и динамики, прекрасные гармонии и мелодии, великолепные гитары и, конечно же, уникальный голос Клауса Майне. Неудивительно, что Savage Amusement, выпущенный 16 апреля 1988 года, органично продолжил успех предыдущих альбомов и стал еще одним мировым хитом.


Теги товара: Scorpions, Цветной винил
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