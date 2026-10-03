Scorpions, Lovedrive (coloured) (4050538881349) виниловая пластинка
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Описание товара Scorpions, Lovedrive (coloured) (4050538881349) виниловая пластинка
Переиздание на красном 180-граммовом виниле шестого студийного альбома Scorpions Lovedrive, вышедшего первоначально в 1979 году. Альбом Lovedrive ознаменовал начало новой эры в истории Scorpions. Гитарист Ули Йон Рот навсегда покинул группу в 1978 году после первого тура по Японии. Новый человек, Маттиас Ябс, также приехал из Ганновера, а вместе с ним в студию пришел и Михаэль Шенкер. Он исполнил сольные партии в песнях Lovedrive, Another Piece of Meat и Coast To Coast. В результате получился студийный альбом с тремя исключительными гитаристами. Результат получился захватывающим. Lovedrive - это первая классическая работа Scorpions эпохи после Ули Йон Рота, и она уже демонстрирует все характеристики, которые должны были отличать их музыку на протяжении последующих десятилетий: почти идеальное сочетание прекрасных баллад, фантастического написания песен, жестких и агрессивных мощных риффов и мощного грува. В Lovedrive вошли такие песни, как Holiday, которая является фаворитом публики и частью каждого концерта по сей день. Это был первый альбом Scorpions, попавший в Топ-100 американского чарта Billboard (номер 55).
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