Scorpions - Love At First Sting (coloured) (4050538881318) виниловая пластинка
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Описание товара Scorpions - Love At First Sting (coloured) (4050538881318) виниловая пластинка
Переиздание на серебристом 180-граммовом виниле девятого студийного альбома и одного из самых успешных альбомов в истории немецкой рок-группы Scorpions, Love at First Sting, вышедшего первоначально в 1984 году. После большого успеха Blackout и гастролей по Европе, Азии и Америке, весной 1983 года Scorpions отправились в студию, чтобы начать запись Love At First Sting. С самого начала целью было превзойти успех Blackout. Им это удалось, потому что Love At First Sting стал самым успешным альбомом в долгой карьере группы и выпустил такие классические композиции, как Still Loving You, Rock You Like A Hurricane и Big City Nights, которые и сегодня являются самыми яркими моментами каждого концерта Scorpions. С песней Still Loving You они закрепили свою репутацию мастеров проникновенной рок-баллады и продали более двух миллионов синглов только во Франции. Rock You Like A Hurricane, наряду с The Zoo, является самой часто исполняемой концертной песней Scorpions, в которой звучат чудовищные риффы в сочетании со сложной игрой на гитаре и безошибочным вокалом Клауса Майне.
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