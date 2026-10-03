Top.Mail.Ru
Scorpions - Love At First Sting (coloured) (4050538881318) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Scorpions - Love At First Sting (coloured) (4050538881318) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Виниловая пластинка Scorpions, Love At First Sting (coloured) (4050538881318) - фото 1
Виниловая пластинка Scorpions, Love At First Sting (coloured) (4050538881318) - фото 2
Виниловая пластинка Scorpions, Love At First Sting (coloured) (4050538881318) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Scorpions, Love At First Sting (coloured) (4050538881318) - фото 1
  • Виниловая пластинка Scorpions, Love At First Sting (coloured) (4050538881318) - фото 2
  • Виниловая пластинка Scorpions, Love At First Sting (coloured) (4050538881318) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 624742
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Scorpions - Love At First Sting (coloured) (4050538881318) виниловая пластинка

Переиздание на серебристом 180-граммовом виниле девятого студийного альбома и одного из самых успешных альбомов в истории немецкой рок-группы Scorpions, Love at First Sting, вышедшего первоначально в 1984 году. После большого успеха Blackout и гастролей по Европе, Азии и Америке, весной 1983 года Scorpions отправились в студию, чтобы начать запись Love At First Sting. С самого начала целью было превзойти успех Blackout. Им это удалось, потому что Love At First Sting стал самым успешным альбомом в долгой карьере группы и выпустил такие классические композиции, как Still Loving You, Rock You Like A Hurricane и Big City Nights, которые и сегодня являются самыми яркими моментами каждого концерта Scorpions. С песней Still Loving You они закрепили свою репутацию мастеров проникновенной рок-баллады и продали более двух миллионов синглов только во Франции. Rock You Like A Hurricane, наряду с The Zoo, является самой часто исполняемой концертной песней Scorpions, в которой звучат чудовищные риффы в сочетании со сложной игрой на гитаре и безошибочным вокалом Клауса Майне.

Отзывы о товаре Scorpions - Love At First Sting (coloured) (4050538881318) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Переиздание на серебристом 180-граммовом виниле девятого студийного альбома и одного из самых успешных альбомов в истории немецкой рок-группы Scorpions, Love at First Sting, вышедшего первоначально в 1984 году. После большого успеха Blackout и гастролей по Европе, Азии и Америке, весной 1983 года Scorpions отправились в студию, чтобы начать запись Love At First Sting. С самого начала целью было превзойти успех Blackout. Им это удалось, потому что Love At First Sting стал самым успешным альбомом в долгой карьере группы и выпустил такие классические композиции, как Still Loving You, Rock You Like A Hurricane и Big City Nights, которые и сегодня являются самыми яркими моментами каждого концерта Scorpions. С песней Still Loving You они закрепили свою репутацию мастеров проникновенной рок-баллады и продали более двух миллионов синглов только во Франции. Rock You Like A Hurricane, наряду с The Zoo, является самой часто исполняемой концертной песней Scorpions, в которой звучат чудовищные риффы в сочетании со сложной игрой на гитаре и безошибочным вокалом Клауса Майне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Scorpions - Love At First Sting (coloured) (4050538881318) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...